Poison Ivy: 6 choses à savoir sur le méchant de Batman avant ses débuts avec Batwoman

L’un des criminels les plus connus de Gotham City est Poison Ivy, qui a déjà eu sa juste part d’exposition dans les films Batman (tels que joués par Uma Thuman dans Batman & Robin en 1997), les prises de vue en direct et les émissions de télévision DC animées (y compris Gotham et Batman: The Animated Series) et les jeux vidéo Batman Arkham, pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, la méchante renarde fait enfin ses débuts officiels dans Arrowverse dans Batwoman Saison 3, interprétée par l’ancienne actrice de Jane the Virgin, Bridget Regan.

Pour préparer son retour à la télévision en direct (ou pour toute personne qui pourrait avoir besoin d’un rappel sur le personnage pour une raison quelconque), voici quelques faits essentiels et encore moins connus sur l’un des méchants les plus emblématiques de Batman, à commencer par sa vie avant le crime.