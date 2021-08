Poivre noir : 7 raisons de l’utiliser quotidiennement | La vie

Le poivre noir est une épice puissante et bénéfique. Au-delà de l’arôme ou de la saveur exquis qu’ils introduisent dans vos plats, l’assaisonnement peut vous aider à prévenir les maladies, à perdre du poids ou à améliorer la digestion.

Le poivre noir ajoute une saveur délicieuse à vos repas mais il peut également vous aider à perdre du poids, améliorer la digestion, soulager la toux et le rhume, accélérer le métabolisme et traiter les problèmes de peau. Vous voulez en savoir plus?

Dans les temps anciens, le poivre noir avait une valeur si élevée qu’en plus d’être un condiment, il était également utilisé comme monnaie et pour offrir des offrandes aux dieux.

Le poivre en grains est le fruit d’une plante appelée Piper nigrum, originaire d’Inde et ses trois classes les plus connues lui appartiennent. La seule différence entre le poivre noir, blanc et vert est le moment de la collecte et son traitement ultérieur.

Concrètement, le poivre noir est le fruit de la plante de poivre noir de la famille des Piperaceae et est utilisé comme épice pour parfumer les plats, mais aussi pour ses propriétés médicinales. Il contient de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine K, du folate et de la choline, ainsi que des minéraux tels que le potassium, le phosphore, le magnésium et le calcium.

Ensuite, nous passerons en revue tous les avantages de la consommation de poivre noir pour votre santé.

De bonnes raisons d’inclure le poivre noir dans votre alimentation quotidienne

Il est possible que vous vous perdiez parmi les nombreux avantages que cet assaisonnement apporte à votre organisme.

Richesse nutritive : Selon Alimentos.org, 100 grammes de cette épice contiennent 10,90 grammes de protéines, 38,31 grammes de glucides, 3,30 grammes de matières grasses et 38,31 grammes de sucre, apportant 280 calories à l’alimentation. Ses nutriments comprennent également du fer, du calcium, des fibres, du potassium et des vitamines A, B3, E et B6. Nous commencerons par souligner qu’il s’agit d’une riche source de minéraux et qu’il a une teneur élevée en fibres alimentaires ainsi qu’une quantité modérée de protéines et de glucides. Si vous souhaitez améliorer votre digestion, l’ajout de poivre aux aliments est idéal pour éviter la diarrhée, la constipation et les coliques, car il augmente la sécrétion d’acide chlorhydrique dans l’estomac, favorisant ainsi le processus digestif. La pipérine est un composé qui stimule naturellement la libération d’enzymes digestives par le pancréas, selon une étude publiée dans Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Il prévient également la formation de gaz intestinaux et favorise la transpiration et la miction. C’est ainsi que la cannelle vous aide à brûler les graisses corporelles et à perdre du poids.D’autre part, les aliments épicés en général sont un moyen de perdre du poids naturellement : la couche externe de grains de poivre contribue à la dégradation des cellules graisseuses. Le poivre est également un puissant remède à la maison contre la grippe, car la capsaïcine stimule les sécrétions qui aident à relâcher le mucus et à dégager la respiration. Ses propriétés expectorantes vous aident à éliminer le mucus et à prévenir l’asthme. Cette épice possède également des propriétés bénéfiques contre l’apparition du cancer : selon des recherches menées à l’Université du Michigan aux États-Unis, la pipérine freine la croissance des cellules souches. Ils améliorent également la biodisponibilité – en maximisant l’efficacité des autres aliments que nous consommons – et favorisent un bon fonctionnement cognitif, prévenant ainsi la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies dégénératives. Une autre de ses fonctions est un antioxydant, donné par la présence de vitamine C et de bêta-carotènes, qui empêchent l’oxydation cellulaire et protègent les cellules contre les effets des radicaux libres, responsables du vieillissement. C’est aussi bon pour la peau : grâce à la pipérine, les traitements topiques au poivre noir ont un effet positif sur la production de mélanine selon une étude du King’s College de Londres. Enfin, ses propriétés antibactériennes aident à lutter contre les infections et les piqûres d’insectes.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Andrea Núñez-Torrón Stock.