Pok Pok Playroom est une belle nouvelle application pour enfants des créateurs d’Alto’s Adventure

Le développeur primé Snowman est sur le point de lancer une nouvelle application passionnante pour les enfants. Pok Pok – le nom du studio dérivé de Snowman et de la nouvelle salle de jeux numérique arrivera bientôt avec un accent sur les expériences créatives et basées sur le jeu pour les enfants de 2 à 6 ans avec un art incroyable dessiné à la main, des effets sonores merveilleux et bien plus encore.

Snowman, le développeur derrière iOS frappe Alto’s Adventure, Alto’s Odyssey, et plus encore a officiellement annoncé le lancement de sa première application pour enfants via un nouveau studio dérivé. Pok Pok Playroom arrive le 20 mai pour iPhone et iPad et après avoir testé l’application avec mon propre enfant de quatre ans au cours des deux derniers mois, nous avons trouvé qu’elle offrait une expérience vraiment délicieuse.

Voici comment Pok Pok décrit la nouvelle application:

Pok Pok Playroom est une collection de jouets fabriqués à la main pour stimuler l’imagination, la créativité et l’apprentissage grâce à un jeu ouvert. Les enfants de 2 à 6 ans sont encouragés à utiliser leur imagination, à être créatifs et à sortir des sentiers battus tout en explorant la salle de jeux de jouets. Il n’y a pas de bien ou de mal et pas de victoire ou de défaite – les enfants peuvent simplement suivre leur nez et explorer. L’art fait à la main et les sons doux donnent le ton pour des moments de jeu paisibles, afin que les enfants se sentent calmes pendant et après le jeu.

Découvrez un bref aperçu de Pok Pok dans la vidéo ci-dessous et restez à l’écoute car nous aurons une couverture pratique à partager avec le lancement de l’application le 20 mai la semaine prochaine. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir un rappel lorsque Pok Pok Playroom est disponible sur la page de destination de l’application ici.

