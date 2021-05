Pok Pok Playroom: pratique avec la merveilleuse nouvelle application pour enfants

La semaine dernière, le développeur primé Snowman a annoncé le lancement de sa nouvelle application passionnante pour les enfants – Pok Pok. Grâce au studio dérivé du même nom de Snowman, la nouvelle salle de jeux numérique est maintenant officiellement ici et offre un accent sur le jeu imaginatif et créatif pour les enfants de 2 à 6 ans. Il présente un art incroyable dessiné à la main, des effets sonores merveilleux, un design qui offre une expérience engageante sans être trop stimulant et tant à explorer. Lisez pour plus de détails et ce que j’ai trouvé en testant Pok Pok avec mon fils de quatre ans.

Pok Pok Playroom adopte une approche profondément réfléchie de tous les aspects de l’application, des jouets numériques fabriqués à la main à l’interface utilisateur transparente, de l’implémentation multi-touch intuitive aux effets sonores délicieux. Et dans le cadre de ce processus, les créateurs ont travaillé avec des enseignants, des chercheurs de la petite enfance, des experts sensoriels et des consultants en diversité du monde entier pour le faire parfaitement.

Pok Pok dit que sa salle de jeux numérique est conçue pour «susciter l’imagination, la créativité et l’apprentissage par le jeu ouvert», et après l’avoir essayée ces derniers mois avec mon fils, je suis ravie de dire qu’elle remplit vraiment cette mission.

Pok Pok a été cofondé par Esther Huybreghts de Snowman et Mathijs Demaeght avec Esther en tant que directrice de la création du nouveau studio et Mathijs le directeur du design. Et la sœur du fondateur de Snowman Ryan Cash, Melissa Cash, qui a une expérience dans la création de produits pour enfants chez Disney, dirige Pok Pok Studio en tant que PDG.

L’idée de l’application est venue quand Esther et Mathijs se sont demandé à quoi cela ressemblerait de créer une version numérique de la salle de jeux de leurs fils et ont eu du mal à trouver des options convaincantes dans l’App Store.

Pratique avec la salle de jeux Pok Pok

Pok Pok Playroom comprend six jouets: tableau occupé, livre occupé, blocs idiots, blobs musicaux, dessin et ville. Dès la première ouverture de Pok Pok, mon fils de quatre ans a navigué intuitivement dans l’application sans avoir à demander d’aide.

Il n’y a pas de publicités, d’achats intégrés, d’interruptions ou d’éléments maladroits. Comme le dit Pok Pok: «Les enfants ne verront jamais rien d’autre que les jouets, pas même le texte ou la langue.»

Voici un aperçu de l’écran principal:

À l’intérieur d’un jouet Pok Pok, une simple icône circulaire apparaît dans le coin supérieur gauche pour revenir à l’écran principal.

Avec une majorité de jeux et d’applications sur l’App Store conçus autour d’objectifs, de règles et de «gagner», c’est vraiment rafraîchissant d’avoir une application où mon fils peut simplement se concentrer sur l’exploration et l’essai d’idées, la récompense étant le plaisir du processus .

Bien que cela puisse sembler trop ouvert pour certains au début, chacun des jouets de Pok Pok a été conçu pour «favoriser le développement cognitif et socio-émotionnel tout en introduisant des concepts d’apprentissage clés que les enfants peuvent découvrir en jouant.» Et pour les moments où vous souhaitez ajouter plus de structure, Pok Pok a travaillé avec des éducateurs pour créer des invites d’apprentissage que les parents peuvent utiliser avec les enfants.

Bien que mon fils ait apprécié tous les jouets numériques de Pok Pok, il a été particulièrement attiré par le tableau occupé, le livre occupé et la ville. Plongeons-nous dans chacun de ceux-ci.

Ville

Avec le jouet de la ville, il y a tellement de possibilités – des façons vraiment infinies de jouer et d’être créatif. Vous avez tous les produits de base d’une ville comme une épicerie, un bureau de poste, une bibliothèque, une caserne de pompiers, un hôpital, une école et un coiffeur / salon de coiffure. Mais il y a beaucoup plus comme une rivière sinueuse, une ferme, un centre de recyclage / poubelle, une forêt / zone de camping, un parc d’attractions, un chantier de construction, un lave-auto, une station de recharge pour voiture, un marché fermier et une aire de jeux – et vous pouvez interagir avec tout grâce à un ensemble diversifié de personnes, d’animaux, de véhicules et plus encore.

Conseil occupé

C’est un jouet vraiment soigné avec une grande variété d’articles à bricoler. Vous avez des boutons, des interrupteurs, des boutons, des leviers, des roues, des engrenages, un pad de synthé, des ciseaux, un thermostat, un verrou, une minuterie, une horloge, et plus encore.

Mon fils aime vraiment le support multi-touch, ce qui signifie qu’il peut bricoler plusieurs éléments à la fois ainsi que tous les effets sonores amusants et intéressants que chacun produit.

Il existe une gamme d’objets que vous ne verrez pas dans le monde réel et des choses que vous verrez. Ce qui me distingue, c’est que le tableau très chargé encourage vraiment les enfants à expérimenter pour apprendre comment fonctionnent les mécanismes de différentes choses et la satisfaction de comprendre les choses.

Livre occupé

Un livre occupé est une expérience tellement amusante. Cela ressemble à une encyclopédie GIF moderne et robuste, mais comme le reste de Pok Pok, tout est magnifiquement dessiné à la main avec des effets sonores uniques pour chaque élément.

Vous pouvez faire glisser votre doigt pour tout explorer dans le livre occupé ou utiliser les icônes de raccourci en haut pour passer d’une section à l’autre. Le niveau de détail ici est tout simplement incroyable.

Mon fils adore explorer cela et nous le ferons souvent comme une activité calme avant de se coucher. J’apprécie aussi beaucoup de le voir faire des liens entre les expériences de la vie réelle et ce que nous explorons dans le livre chargé.

Essayez Pok Pok

Comme vous l’avez déjà deviné si vous avez lu jusqu’ici, je pense que Pok Pok est une application incontournable pour les enfants qui est belle, amusante, engageante et développe les compétences et l’expérience qui sont cruciales pour nos enfants – la créativité, la joie d’apprentissage et un état d’esprit de croissance.

Pok Pok Playroom est maintenant disponible sur l’App Store avec un essai gratuit de 14 jours. Après cela, il coûte 3,99 $ / mois ou 29,99 $ / an. Vous pouvez également en savoir plus sur le site Web de Pok Pok ici.

