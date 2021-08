Poke PR annonce la fermeture, Seen Group lance un programme de recyclage – WWD

Fermetures d’agences, initiatives de développement durable : le changement est en marche dans le paysage des relations publiques de la beauté.

Emily Parr, l’entrepreneure derrière la marque de soins de la peau HoliFrog et l’agence de relations publiques Poke PR, a annoncé la fermeture de son entreprise. Parr a pris cette décision après avoir dirigé les deux entreprises simultanément et donné la priorité à la croissance de sa marque de soins de la peau en plein essor.

HoliFrog, qui n’était sur le marché que depuis six mois avant le début de la pandémie, est au bord d’une expansion internationale plus importante. La marque devrait être lancée chez Sephora Australie et Nouvelle-Zélande le mois prochain, et Parr a fait allusion à d’autres partenariats de vente au détail qui amèneraient la marque au Royaume-Uni. Les ventes devraient atteindre 5,5 millions de dollars au détail en 2021.

“Toutes ces choses prennent du temps et de la planification, ainsi qu’une cadence de tous les nouveaux lancements pour ces détaillants de soutien”, a déclaré Parr. « L’imprévisibilité [of p.r.] rend difficile pour moi de cultiver HoliFrog. Poke PR est un bébé à moi, mais c’est un enfant adulte à ce stade. Je n’ai jamais été du genre à dire non, et je ne veux pas avoir à dire non aux clients si HoliFrog prend plus de mon temps, mais quelque chose doit céder. Sans la pandémie mettant fin aux engagements en personne pour son entreprise de relations publiques, Parr a déclaré que la gestion des deux opérations n’aurait pas été possible.

La création de partenariats de vente au détail et la recherche de nouvelles géographies ne sont pas la seule priorité de Parr. Comme indiqué précédemment, HoliFrog sera relancé avec une nouvelle image de marque en septembre.

HoliFrog n’est pas la seule entreprise à repenser ses stratégies. Le cabinet de relations publiques Seen Group a annoncé un programme de recyclage de produits de beauté pour les influenceurs beauté et les membres des médias.

Appelé Seen Again, le programme a été créé en partenariat avec des sociétés telles que ReBound, qui facilite les retours pour les détaillants en ligne, et Handle, qui aide les marques de beauté, les salons et les détaillants à recycler les emballages vides.

L’entreprise enverra désormais des produits avec des sacs de recyclage Handle afin que les emballages de produits vides puissent être retournés, via la gestion des retours de ReBound, pour être recyclés. Le programme a été lancé au Royaume-Uni et prévoit de s’étendre aux États-Unis en 2022.

Le mois dernier, Seen Group a annoncé Community x Seen, une nouvelle division de la société qui sert de collectif pour les microinfluenceurs.

Pour en savoir plus sur WWD.com, consultez :

Sephora chez Kohl’s : la grande révélation

Les vêtements pour enfants semblent être plus durables, Eon obtient un nouveau financement : des prises courtes

EXCLUSIF : Kate Beckinsale nommée porte-parole de Mrvl Skin Solutions