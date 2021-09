Pokémon 25: L’album obtient une date de sortie, comprend 14 pistes

La société Pokémon a été plutôt occupée à promouvoir le 25e anniversaire de la franchise, et l’un des plus gros projets a certainement été Pokémon 25 : l’album. Avec plusieurs vidéos mettant en vedette des artistes majeurs (y compris Katy Perry avec ‘Electric’, ci-dessus) et des sorties EP, il y a eu un flux constant de nouvelle musique. Maintenant, la version complète – Pokémon 25: The Album – a une date de sortie; il arrive le 15 octobre.

La version numérique est définitivement poussée, cette version obtenant quatre pistes exclusives pour porter le total à 14. Vous pouvez voir la liste complète ci-dessous.

Katy Perry—Electric Jax Jones—Phases (avec Sinead Harnett) Mabel—Take It Home Lil Yachty—Believing J Balvin—Ten Cuidado Cyn—Wonderful Vince Staples—Got ‘Em Louane—Game Girl Tierra Whack—Art Show Post Malone—Only Wanna Be With You (Pokémon 25 Version) Yaffle – Reconnect (feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY)* Mabel—Take It Home (ZHU Remix)* Cyn—Wonderful (ZHU Remix)* Vince Staples—Got ‘Em (ZHU Remix)*

*Album numérique uniquement

Les précommandes sont ouvertes sur cette page officielle, et les précommandes numériques obtiennent immédiatement six titres (ceux qui ont fait partie des sorties vidéo et de la promotion jusqu’à présent) – qui incluent “Electric”, “Take It Home”, “Wonderful », « Got ‘Em », « Game Girl » et « Only Wanna Be With You (Pokémon 25 Version) ».

Alors voilà. Faites-nous savoir si vous avez apprécié ces versions et promotions de Pokémon 25, et si vous prévoyez de vous procurer l’album complet !