Pokémon Animation donne enfin à Bidoof le respect qu’il mérite

Une nouvelle animation publiée ce matin par The Pokémon Company offre un regard merveilleusement intime sur la vie d’un Bidoof, de son époque en tant que banni de sa colonie à champion de la Ligue Pokémon.

« Un Bidoof maladroit avec une tendance à mordre plus qu’il ne peut mâcher se trouve entre le marteau et l’enclume alors qu’il entreprend un voyage pour trouver sa place dans le monde », lit-on dans la description officielle de la vidéo. Et bien qu’il soit approprié, ce résumé dément à quel point le court-métrage parvient à avoir une résonance émotionnelle. Je suis sûr que nous nous sommes tous sentis comme un Bidoof gambader dans l’ombre d’un Lucario beaucoup plus cool à un moment de notre vie.

La position de Bidoof dans la communauté Pokémon a fluctué depuis son introduction dans Pokémon Diamant et Perle en 2007. Aujourd’hui, les fans voient le monstre de poche ressemblant à un castor comme une sorte de mème grâce à son comportement global dorky, mais pendant des années, il n’a été considéré comme utile qu’en tant qu' »esclave HM », un terme qui était déjà dépassé à son apogée et est maintenant juste carrément embarrassant avec le recul.

Le court métrage d’animation, intitulé « Bidoof’s Big Stand », fait un excellent travail en s’attaquant à cet héritage.

Au début, l’entraîneur qui a pitié du pauvre Bidoof ne voit dans le Pokémon dodu que comme un moyen de naviguer sur un terrain périlleux avec un Cut ou un Rock Smash bien placés. Mais quand les choses se présentent, Bidoof devient le dernier espoir de son équipe, évoluant d’une réflexion après coup à un héros en obtenant un trophée de la Ligue Pokémon où même un Lucario ultra-dur a échoué.

L’aventure animée de Bidoof est la dernière d’une longue lignée d’histoires non animées que The Pokémon Company a utilisées pour étoffer les jeux de rôle emblématiques. Je n’en aurai probablement jamais marre de voir ce que fait Ash Ketchum après toutes ces années, mais « Bidoof’s Big Stand » et la série Pokémon Evolutions récemment conclue rappellent que le monde regorge de personnages fascinants.

Félicitez votre Bidoof, les amis.