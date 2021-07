Pokémon aura une série live-action sur Netflix – The News of Chihuahua – Entre les lignes

Netflix produira une série d’action en direct inspirée de l’emblématique franchise Pokémon. Variety a rapporté que le projet en est à ses premiers stades de développement avec Joe Henderson en tant que scénariste et producteur exécutif.

Joe Henderson a travaillé sur des séries telles que Graceland, Almost Human, White Collar, 11.22.63 et est actuellement co-showrunner et producteur exécutif de Lucifer, dont la sixième et dernière saison sera diffusée en septembre sur Netflix. De plus, Henderson travaille sur une adaptation de sa bande dessinée Shadecraft pour le géant du streaming.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de détails sur l’intrigue, des sources dans les médias américains assurent que la série Pokémon pour Netflix serait similaire au film d’action en direct Pokémon : Détective Pikachu (2019), avec Ryan Reynolds et le juge Smith.

Pokémon trouve son origine dans le jeu Pocket Monsters, créé par Satoshi Tajiri et développé par Game Freak, sorti sur Game Boy en février 1996 au Japon. Depuis lors, la franchise multimédia de plusieurs millions de dollars est composée de nombreux jeux vidéo, d’applications mobiles, d’un jeu de cartes à collectionner et de tonnes de marchandises. L’adaptation anime de la saga dépasse le millier de chapitres publiés et compte 23 longs métrages sortis depuis 1997.

Source : CinéPremière