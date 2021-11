Pokémon BDSP Surf Glitch débloque l’événement Mythic Shaymin tôt

Certains des Pokémon les plus rares de Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante ne sont pas encore officiellement dans le jeu, mais cela n’a pas empêché les joueurs impatients de trouver des moyens créatifs d’en obtenir au moins un tôt. Normalement, le hérisson mythique Shaymin n’est pas disponible en dehors des événements spéciaux, mais grâce à la litanie de pépins de BDSP, il est déjà possible d’atteindre son île secrète.

Semblable au récent barrage de problèmes de dupe, les joueurs ont trouvé différentes façons de résoudre le jeu et d’obtenir Shaymin tôt. Mais la méthode la plus simple tourne de loin autour du « surf glitch ». Il peut être fastidieux d’essayer de s’en sortir, mais c’est assez simple pour comprendre. Voici les étapes résumées dans une vidéo récente de GameXplain :

Allez à la Pokémon League et revenez sur Victory Road jusqu’à ce que vous arriviez à la route 224. Progressez jusqu’à ce que vous arriviez à la plage où traîne un entraîneur Black Belt. Faufilez-vous autour de lui et battez les trois entraîneurs suivants. Retournez à la ceinture noire et tenez-vous près de l’eau. Finalement, il vous repérera et initiera une bataille. Le moment avant le début de la bataille, lancez Surf on the water. Si cela fonctionne, vous serez dans un mode surf glitch après la fin de la bataille. Remontez le chemin devant les trois entraîneurs que vous avez déjà battus jusqu’à ce que vous arriviez dans le coin supérieur gauche des escaliers juste devant. Votre personnage passera au-dessus des escaliers, ce qui vous permettra de voler dans l’eau vers la gauche. Dirigez-vous vers le nord jusqu’à atteindre le bord supérieur de la carte, puis utilisez Surf pour vous diriger vers la droite, puis dirigez-vous à nouveau vers le nord et vous finirez par atteindre l’île-jardin où vous pourrez attraper Shaymin.

Une fois que vous avez capturé Shaymin, vous pouvez vous rendre à Floaroma Town où une femme vous donnera l’objet dont vous avez besoin pour le transformer en Sky Forme, une évolution de type vol d’herbe. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur tout cela, vous pouvez même enregistrer et redémarrer encore et encore jusqu’à ce que le Shaymin que vous rencontrez soit un Shiny. Les moyens ne manquent alors pas pour commencer à le cloner et à le distribuer aux formateurs du monde entier ou à les accumuler pour vous-même.

En tant que lien avec le film Diamond and Pearl, Pokémon: Giratina and the Sky Warrior, Shaymin n’est pas censé se déverrouiller jusqu’à ce qu’un événement dans le jeu déclenche des lettres du professeur Oak avec des instructions sur la façon de trouver la créature rare. Cependant, à peu près toutes les règles ont disparu avec les remakes BDSP, grâce à tous leurs problèmes. C’est juste du chaos pur en ce moment.