Pokémon Bright Pearl Shining Diamond est sorti au bon moment

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Certaines des critiques initiales décrivaient Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl comme incroyablement professionnelles, et elles étaient correctes. Ces jeux sont des récréations utilisables qui semblent faire le strict minimum lorsqu’il s’agit d’ajouter quelque chose de nouveau, sans parler de surprenant. Et pourtant, malgré toute leur médiocrité, je ne peux pas m’empêcher de les jouer.

Diamond et Pearl étaient deux des meilleurs jeux de la longue série de 35 ans, et bien que les remasters de Nintendo Switch ne soient pas aussi brillants que certains fans le voulaient, ou que les jeux DS 2007 méritaient, ils sont une dose bienvenue de l’expérience Pokémon classique dont j’avais envie.

Promenez-vous dans les hautes herbes, rencontrez un nouveau Pokémon, capturez-le, améliorez-le et écrasez le chef du gymnase le plus proche avec son mouvement le plus puissant.

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

J’en ai eu marre de cette formule il y a des années. Mais ensuite, plusieurs années ont passé, la série a essayé d’évoluer, et maintenant je suis prêt à revenir à l’essentiel. J’ai joué à Brilliant Diamond pendant environ sept heures et je viens de terminer le troisième gymnase. Oui, j’ai pris mon bon vieux temps à me promener dans le passé. Après tout, j’ai été absent pendant un certain temps. Je ne suis pas fier d’écraser le bouton A pendant que mon Alakazam déchire l’opposition aux lambeaux avec les attaques psychiques les plus basiques, mais je m’amuse beaucoup. Ryan Gilliam de Polygon a fait un discours similaire dans sa critique, et jusqu’à présent, je suis d’accord avec lui.

J’étais tellement rebuté par le style artistique Chibi de BDSP lorsqu’il a été révélé pour la première fois plus tôt cette année, mais en mouvement, c’est un mariage parfait de graphismes descendants et de sprites 3D. Ce n’est pas du tout au niveau du magnifique hommage du remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening au monde 8 bits de l’original. Mais c’est suffisant pour me garder immergé dans la région de Sinnoh de la génération IV sur une plate-forme moderne sans sacrifier complètement la chaleur mignonne et confortable des jeux originaux. Le cycle du jour et de la nuit en particulier, ainsi que les fioritures environnementales comme les ombres des nuages ​​qui passent au-dessus, sont tout simplement adorables.

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

BDSP a également une poignée d’améliorations importantes de la qualité de vie. EXP Share, le plus controversé des Poké-mécaniques, est automatique. Le broyage est rationalisé, presque à l’excès. Ces remasters sont-ils trop faciles ? Probablement. Est-ce que j’en ai quelque chose à faire? Pas vraiment. Les mouvements cachés, comme briser des obstacles ou surfer dans l’eau, peuvent désormais être lancés à partir d’une montre en jeu et ne nécessitent pas que vous occupiez des emplacements précieux sur la liste de mouvements de votre Pokémon. Le plus apprécié : vous pouvez accéder aux Pokémon Box n’importe où, n’importe quand. Plus besoin de retourner au Pokécenter pour garder votre collection naissante de Pokémon en ordre.

Mais sinon, en dehors de la zone élargie du Grand Underground, c’est à peu près Diamond et Pearl exactement comme ils l’étaient il y a plus de dix ans. Ces jeux ont marqué la fin d’une ère pour la série, les jeux en noir et blanc ultérieurs lançant une phase plus expérimentale, du moins par rapport à la quantité de Pokémon qui s’en tient généralement à la tradition. C’est peut-être pourquoi X et Y, Soleil et Lune, et dans une certaine mesure même Sword and Shield n’ont jamais gratté une démangeaison reptilienne au plus profond de mon cerveau de joueur comme le faisaient les jeux précédents.

Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Le premier leader du Gym de Diamond and Pearl est spécialisé dans les types de roches. Il y a un tunnel au début où vous ne pouvez attraper que Geodudes, Zubats et occasionnellement Psyduck. Après le deuxième gymnase, vous vous frayez un chemin à travers un donjon en mini-équipe galactique en combattant un groupe d’entraîneurs d’affilée. Cela libère un vieil homme qui vous donne ensuite un vélo pour que vous puissiez emprunter la piste cyclable jusqu’à la prochaine ville de votre voyage. Tout cela pour dire que Diamond et Pearl sont souvent une permutation de caractéristiques familières des premiers jeux.

Le monde de Pokémon BDSP est petit et circonscrit, assemblé avec de courts extraits de dialogue qui racontent à peine un récit global, mais j’ai trouvé plus de paix dans ses labyrinthes discrets et aériens que je ne m’y attendais. C’est juste l’escale dont j’avais besoin entre Pokémon Sword and Shield et Pokémon Legends: Arceus inspiré de Monster Hunter de l’année prochaine. Je ne peux pas dire que je recommanderais le reconditionnement à 60 $ d’un jeu DS de 13 ans à la personne moyenne, mais pour tous ceux qui cherchent à revenir à la série après des années d’absence, Pokémon BDSP est une bonne raison Comme n’importe quel.