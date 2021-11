Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl : comment attraper et faire évoluer Évoli

Peu importe si vous jouez à Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ou à l’un des jeux Pokémon précédents, Eevee est toujours une créature populaire à attraper et à faire évoluer grâce à ses sept évolutions, ou Eeveelutions. Vous ne trouverez pas d’Évoli ou l’une de ses évolutions sur un itinéraire, mais vous pouvez en obtenir un dans le jeu. Voici où obtenir Eevee et comment le faire évoluer vers toutes ses Eeveelutions sauf une.

Existe-t-il une nouvelle évolution dans Brilliant Diamond et Shining Pearl ?

Non, Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des remakes de la génération IV et, en tant que tels, ils restent relativement proches du Pokédex et de la mise en page du jeu original. Eevee n’est techniquement pas dans le Pokédex initial du jeu, mais vous pouvez en obtenir un plus tard dans le jeu.

Est-ce que Sylveon dans Brilliant Diamond et Shining Pearl?

Lorsque Diamond and Pearl est sorti en 2006, Sylveon et tout le type Fairy n’avaient pas encore été créés. Les types de fées sont en effet dans la Gen IV, mais Sylveon n’est pas.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Où trouver Évoli dans Brilliant Diamond et Shining Pearl

Pour obtenir un Évoli, vous devrez d’abord battre tous dirigeants de gymnases et Elite Four. Ensuite, voyagez à Ville de Sandgem et parler avec Professeur Rowan. Maintenant, dirigez-vous vers Ville du cœur. Rentrer dans la maison de bébé et lui parler. Elle vous donnera un Évoli, mais il vous en faudra plus pour obtenir toutes les évolutions.

Comment élever Eevee avec le centre d’élevage

Maintenant, prenez votre Évoli et rendez-vous à Solaceon Town. Un vieil homme chauve peut être vu errer à l’extérieur. Parlez-lui pour placer votre Évoli dans le Centre d’élevage. Promenez-vous et vérifiez votre Évoli toutes les quelques minutes pour obtenir un œuf. Une fois que vous avez sept œufs d’Évoli, promenez-vous avec eux dans votre inventaire jusqu’à ce qu’ils éclosent. Vous serez maintenant prêt à les transformer en différentes évolutions.

Comment faire évoluer Évoli

Comment vérifier l’amitié Pokémon dans Brilliant Diamond et Shining Pearl

Pour vérifier votre niveau d’amitié avec votre Pokémon, vous devrez vous rendre à Hearthome City, entrer dans le bâtiment du Fanclub des Dresseurs Pokémon et parler à la femme dans le coin supérieur gauche de la pièce. Elle jettera un œil à vos Pokémon et vous dira ce qu’ils ressentent. Finalement, vous débloquerez la possibilité de vérifier les niveaux de bonheur de votre Pokémon sans son aide.

Comment obtenir l’application Friendship Checker

Les joueurs peuvent également déverrouiller l’application Friendship Checker et vérifier leurs relations Pokémon quand ils le souhaitent. Pour déverrouiller l’application Friendship Checker, dirigez-vous vers Eterna City, entrez dans le Centre Pokémon et parlez au PNJ au milieu de la pièce. Vous pouvez maintenant vérifier vos relations en ouvrant l’application sur votre Pokétch. Vous pouvez dire qu’un Pokémon a atteint son maximum d’amitié s’il y a deux cœurs massifs à côté de lui.

Où prendre Eeveelutions à Brilliant Diamond et Shining Pearl

Vous trouverez Eevelutions errant dans le Grand Underground. Allez explorer aussi souvent que vous le pouvez et voyez quels Pokémon vous rencontrez dans cette étendue de tunnels.

Évoli dans mon esprit

Évoli est de loin l’un des meilleurs Pokémon car il peut évoluer vers de nombreux types de jeu. Avec sept Eeveelutions dans ces remakes Gen IV, vous devrez prendre le temps de monter de niveau et de faire évoluer un certain nombre d’Eevees pour les obtenir tous.

Soyez le meilleur

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Combattez les dirigeants du gymnase et les Elite Four

Il y a huit dirigeants de gymnases et les quatre Elite à vaincre dans la région de Sinnoh, y compris la championne en titre, Cynthia. Abattez-les tous en améliorant la meilleure équipe Pokémon que vous puissiez créer.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Du bureau de l’éditeur

Récapitulatif Nintendo: les Game Awards snobent les gros titres et la trilogie GTA craint

Plusieurs choses se sont produites cette semaine, notamment la révélation des nominés aux Game Awards et plusieurs jeux Nintendo encore une fois snobés. Dans d’autres nouvelles de Nintendo, Switch est un article de vacances chaud, la GTA Trilogy Definitive Edition est un gâchis chaud, Twitch est venu sur l’eShop, Pokémon sorti, et plus encore.