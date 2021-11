Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl : comment faire en sorte que Pokémon vous suive

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, un remake des jeux classiques Diamond et Pearl, réintroduit les joueurs dans la région de Sinnoh avec une multitude de fonctionnalités qui n’étaient pas présentes dans les titres originaux. L’une de ces fonctionnalités intéressantes est la possibilité de faire en sorte que Pokémon vous suive, comme cela a été introduit dans les jeux Pokémon précédents.

C’est assez simple à faire, même si malheureusement, ce n’est pas disponible dès le début du jeu. Il existe certaines restrictions et vous devrez mettre quelques heures dans le jeu avant de le déverrouiller. Voici comment faire en sorte que Pokémon vous suive dans Brilliant Diamond et Shining Pearl.

Comment faire en sorte que Pokémon vous suive dans Brilliant Diamond et Shining Pearl

Pour commencer, vous devrez progresser dans le jeu jusqu’à ce que vous arriviez à Ville du cœur. En fonction de la rapidité avec laquelle vous vous frayez un chemin à travers les Arènes, cela peut ne pas prendre si longtemps, mais si vous prenez votre temps pour explorer et améliorer votre Pokémon, cela peut prendre quelques heures. Peu importe le temps que cela prend, une fois que vous arrivez à l’endroit indiqué ci-dessus sur la carte, il y a quelques étapes simples.

Aller Nord à travers Hearthome City jusqu’à ce que vous arriviez à Place de l’Amitié.

Source : iMore dans Place de l’Amitié, on vous demandera si vous voulez promener un Pokémon « mignon » dans le parc pendant un moment. Ça signifie tu auras besoin un Pokémon plus « mignon » stéréotypé, comme Pikachu ou Prinplup. Après cette brève promenade, sortez du parc.

Vous avez maintenant déverrouillé la possibilité de promener n’importe lequel de vos Pokémon avec vous. Il n’y a plus de restrictions pour ne promener qu’un Pokémon mignon, même si vous serez limité à un seul Pokémon à la fois. Le Pokémon devra également être l’un des six que vous avez avec vous à ce moment précis. Voici comment faire en sorte que Pokémon vous suive.

presse X pour afficher votre menu. Sélectionnez le Pokémon partie du menu.

Naviguer au Pokémon que vous voulez marcher. presse UNE sur les Pokémon. Maintenant, sélectionnez Marcher ensemble.

C’est ça! Votre Pokémon vous suivra désormais partout, vous permettant de prendre des photos et de passer du temps ensemble. À tout moment, vous pouvez revenir dans le menu et sélectionner ce même Pokémon afin de le remettre dans sa balle, si pour une raison quelconque vous ne voulez plus qu’il vous suive. Comme vous pouvez l’imaginer, les Pokémon ne seront pas tous à l’échelle, car le fait d’avoir certains d’entre eux comme Gyarados avec une taille précise rendrait difficile la navigation efficace.

Amusez-vous dans votre aventure

Ces deux jeux sont peut-être des remakes d’une aventure classique, mais cela ne veut pas dire que tout est toujours facile. Si vous êtes un nouveau venu qui essaie de comprendre comment démarrer dans les jeux, nous avons quelques trucs et astuces pour les débutants dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl qui rendront les choses beaucoup moins difficiles.

