Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl : Comment obtenir Darkrai et Shaymin

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl offrent une histoire passionnante aux fans de Pokémon de tous âges. Les créatures légendaires qui vivent dans chaque monde que les joueurs visitent au cours de leurs voyages épiques font partie de chaque jeu Pokémon. Certains Pokémon légendaires sont plus difficiles à obtenir que d’autres, ce qui ajoute à leur valeur perçue.

L’événement pour obtenir Darkrai est actuellement verrouillé dans Brilliant Diamond et Shining Pearl, ce qui le rend inaccessible. Cependant, il est possible que l’événement soit similaire à celui de l’original Diamond and Pearl sur Nintendo DS. Darkrai n’était disponible que dans le diamant et la perle d’origine via un élément d’événement mystère appelé le Pass membre. Après avoir reçu le Member’s Pass via Mystery Gift, les joueurs devaient suivre ces étapes :

Vaincre le Élite quatre et Champion. Se diriger vers Ville de Canalave. Aller à Marin Eldritchla maison. Parlez au marin et acceptez d’obtenir le Aile Lunaire à Île de la pleine lune. Après vous être dirigé vers l’île de la pleine lune, récupérez l’aile lunaire laissée par Cresselia. Retournez sur le continent. Aller à Auberge du port à Canalave City, où un homme vous attend. Dormez sur le lit de l’auberge, qui vous transporte Île de Newmoon. Darkrai attend le joueur et est attrapable au niveau 40.

Si ces informations ne sont pas correctes pour Brilliant Diamond et Shining Pearl, nous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus.

Comment attraper Shaymin dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl

L’événement de Shaymin est également inaccessible dans Brilliant Diamond et Shining Pearl, mais il peut ressembler à l’événement des jeux originaux sur Nintendo DS. Tout comme Darkrai, Shaymin était disponible dans le diamant et la perle d’origine via un événement exclusif au Japon où le joueur a reçu un objet appelé Lettre de Chêne. Pour obtenir Shaymin, ils devraient échanger le cadeau mystère et procéder comme suit :

Se diriger vers Route de la Victoire. Vers la fin, il y a une sortie sur la droite qui était auparavant bloquée par un homme. Le joueur y rencontrera un entraîneur pour l’aider à traverser le tunnel. Après être arrivé au bout du chemin, le joueur rencontre le Roche miroir, avec le professeur Oak debout à côté. Le professeur posera une question au joueur. Répondez correctement et vous serez transporté vers Paradis des fleurs. Shaymin attend le joueur à la fin et est attrapable au niveau 30.

Si ces informations ne sont pas correctes pour Brilliant Diamond et Shining Pearl, nous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus.

Une légende pas comme les autres

Bien qu’il n’y ait aucun moyen d’obtenir légitimement Darkrai et Shaymin dans Brilliant Diamond et Shining Pearl, les développeurs ont laissé leurs événements correspondants intacts. Les remakes de la quatrième génération font partie des meilleurs jeux sur Nintendo Switch, d’autant plus clairement la quantité de contenu post-jeu disponible pour ceux qui ont apprécié la région de Sinnoh.

