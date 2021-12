Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl – Comment obtenir la forme modifiée et d’origine de Giratina

Les jeux Pokémon concernent souvent le voyage, pas la destination. Après être devenu champion, votre prochaine étape peut être d’attraper des Pokémon légendaires et de terminer le Pokédex. Voici comment attraper la formidable Giratina et accéder à sa forme d’origine dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl.

Comment attraper Giratina

Qu’est-ce que Giratina ?

Source : iMore

Giratina est un Pokémon légendaire qui a servi de Pokémon phare pour Pokémon Platine sur Nintendo DS. Connu sous le nom de Pokémon « renégat », il a été banni dans le monde de la distorsion – un monde parallèle au nôtre – pour ses tendances violentes. Giratina a un double typage Ghost et Dragon, ce qui le rend très puissant, avec des statistiques élevées pour démarrer.

Comment puis-je attraper Giratina?

Source : iMore

Tout comme avec de nombreux Pokémon légendaires puissants, les joueurs devront travailler s’ils veulent attraper Giratina. Nous vous recommandons fortement de désactiver l’enregistrement automatique avant de commencer cette bataille si vous ne l’avez pas déjà fait. Voici comment ajouter ce monstre effrayant à votre groupe de combat :

Battez Cynthia et débloquez le Pokédex national.

Dirigez-vous vers le sentier du printemps, qui se trouve à l’est de la route 214 et ne sera accessible qu’une fois le Dex national déverrouillé. Finalement, les joueurs arriveront à un mur évolutif, où ils devront utiliser Rock Climb pour monter et descendre le mur. Une entrée de grotte se trouve de l’autre côté.

Entrez dans la grotte du retour. Une brume apparaîtra, donc les joueurs voudront utiliser le désembuage pour bien voir. Ne vous inquiétez pas si aucun de vos Pokémon ne connaît ces mouvements, car ils sont tous disponibles automatiquement sur votre Pokétch. Vous pouvez accéder à votre Pokétch en appuyant sur R sur votre manette. Chercher et trouver trois piliers dans différentes pièces de la grotte, mais ne dépassez pas 30 pièces différentes dans votre recherche. Si vous avez fouillé plus de 30 pièces, sortez de la grotte et entrez à nouveau. Après avoir trouvé le troisième pilier dans la limite des 30 chambres, Giratina sera dans la pièce d’à côté les joueurs entrent. Vous voudrez sauvegarder avant de quitter la pièce avec le troisième pilier, pour éviter de refaire le puzzle si vous ne parvenez pas à le capturer. Comme avec la plupart des Pokémon, vous devrez l’affaiblir au combat avant de l’attraper.

Comment obtenir la forme d’origine de Giratina

Source : iMore

Dans Pokémon Platinum, Giratina pouvait changer entre deux formes : Altered Forme et Origin Forme. La forme modifiée est ce que nous voyons principalement Giratina assumer, avec six pattes et deux ailes. L’Origin Forme fait léviter Giratina sur le sol, sans jambes ni appendices en forme de griffes sur le dos. La Forme d’Origine est ce que Giratina suppose dans le Monde de la Distorsion.

Alors que les joueurs de Brilliant Diamond et Shining Pearl n’auront pas accès au monde de la distorsion depuis Pokémon Platinum, ils peuvent accéder à la salle de distorsion du parc Ramanas, où réside Origin Forme Giratina.

Voici comment accéder à la salle de distorsion et obtenir la forme d’origine de Giratina :

Source : iMore

Capturer Giratina dans sa forme modifiée en utilisant le guide ci-dessus.

Dirigez-vous vers le parc Ramanas après l’avoir déverrouillé. Vous devrez obtenir le Dex national et parler au professeur Rowan à Sandgem Town.

Récupérez des éclats mystérieux dans le Grand Underground et échangez-les contre des ardoises qui peuvent être utilisées pour attraper d’autres Pokémon légendaires dans le parc Ramanas.

Capturez Regirock, Regice et Registeel en obtenant la Discovery Slate. Les ardoises peuvent être obtenues en échangeant des fragments de mystère contre des ardoises à l’entrée du parc Ramanas.

Déverrouillez l’ardoise de distorsion et placez-le dans le socle correspondant. Cela déverrouille la salle de distorsion.

Combattez et battez Origin Forme Giratina. Vous ne pourrez pas attraper ce Giratina de niveau 100, mais vous devez le vaincre. Une fois vaincu, il laissera tomber l’orbe grisé que vous pourrez récupérer.

Donnez à votre Giratina Altered Forme l’Orbe Griseous, ce qui lui permet de se transformer en sa Forme Originelle. Il reviendra à sa forme modifiée si vous décidez de retirer l’orbe grisé de son objet détenu.

Une autre histoire de méchant Origin (Forme)

Giratina est l’un des légendaires les plus puissants de tout l’univers Pokémon, il n’est donc pas étonnant qu’Arceus ait dû le sceller. Néanmoins, une fois qu’il est à vous, vous pouvez faire autant de ravages que vous le souhaitez. Maintenant que vous avez attrapé cette puissante bête, vous êtes sur un pas de plus pour terminer votre Pokédex et les attraper tous !

Allons-y, Sinnoh !

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Embarquez pour une aventure épique

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont de magnifiques remakes des titres populaires de la Nintendo DS sortis pour la première fois en 2006. Explorez le monde, complétez votre Pokédex et affrontez-vous dans huit gymnases et d’innombrables entraîneurs Pokémon, tous vêtus d’un incroyable style chibi .

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Déjà vu

Quel remake de Pokémon est le meilleur ?

Les remakes sont censés être la version définitive d’un jeu vidéo, mais tous les remakes ne sont pas créés égaux. Voici ce que nous avons pensé de chaque remake de Pokémon jusqu’à présent, et lequel est le meilleur (comme personne ne l’a jamais été).