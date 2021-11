Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl : Comment obtenir l’application Friendship Checker

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont les quatrièmes remakes de jeux Pokémon à rendre hommage à leurs homologues originaux, qui regorgent de fonctionnalités intéressantes pour rendre l’interaction avec votre Pokémon plus agréable. L’une de ces fonctionnalités est la Pokétch, une proto-smartwatch avec des applications que chaque formateur trouverait utiles. Les joueurs pouvaient vérifier l’heure, compter leurs pas et même vérifier leur statut d’amitié avec leur Pokémon. Voici comment obtenir l’application Friendship Checker pour votre Pokétch.

Vous pouvez ouvrir votre Pokétch avec le R de votre manette Nintendo Switch et appuyez sur le gros bouton à droite pour faire défiler les applications. Lorsque vous accédez à l’application Friendship Checker, appuyez sur le Pokémon que vous souhaitez vérifier en mode portable ou déplacez le curseur avec le stick analogique gauche et appuyez sur UNE sur le Pokémon souhaité. Des cœurs jaillissent de votre Pokémon, indiquant à quel point ils sont amicaux avec vous.

Même si vous ne verrez pas de nombre explicite indiquant une valeur d’amitié, plus il y a de cœurs, mieux c’est. Une statistique d’amitié élevée est nécessaire pour que certains Pokémon comme Évoli évoluent vers Espeon et Umbreon, alors assurez-vous de prendre soin de votre Pokémon, ne les laissez pas s’évanouir au combat et donnez-leur des objets comme des potions quand ils en ont besoin.

Amis jusqu’au bout

Plus votre amitié avec votre Pokémon est bonne, meilleures sont vos chances au combat. Traiter votre Pokémon comme vous traiteriez vos vrais amis peut rendre votre expérience à Sinnoh encore plus agréable. Sortez-les et partez à l’aventure avec vos amis dans ce jeu incroyable !

