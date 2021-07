Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl : date de sortie, précommandes, entrées, gameplay, plus

Nintendo a gâté les fans de Sinnoh cette année avec deux remakes et une nouvelle aventure en monde ouvert dans la même région. Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante réorganisez leurs homologues DS classiques en remakes graphiquement améliorés avec des fonctionnalités nouvelles et de retour.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl séduisent ceux qui souhaitent revivre les jeux et ceux qui souhaitent simplement parcourir Sinnoh sur les dernières consoles. Affrontez la Team Galactic obsédée par l’espace, découvrez les créateurs de l’espace et du temps Dialga et Palkia, et partez à la conquête de la Ligue Sinnoh en un seul voyage Pokémon.

Nous vous avons couvert dans cette aventure spatio-temporelle. Voici tout ce que vous devez savoir sur Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante.

Date de sortie de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl

Sortie de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl le 19 novembre 2021. Nintendo a dévoilé les deux remakes de Sinnoh lors de sa présentation Pokémon 25e anniversaire avec son nouveau jeu Pokémon en monde ouvert, Pokémon Legends: Arceus. Ils ont initialement annoncé une sortie à l’automne 2021, puis ont mis à jour les fans à la date exacte.

Précommandes Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl

Les Dresseurs Pokémon enthousiastes peuvent précommander leur exemplaire de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl chez l’un de ces détaillants aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Vous pouvez également consulter notre guide de précommande Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl pour encore plus de listes et de choses à savoir.

Précommandes Pokémon Diamond et Shining Pearl aux États-Unis :

Précommandes Pokémon Diamond et Shining Pearl au Royaume-Uni :

Nintendo n’a révélé aucun éditions spéciales de Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante. Il ne semble pas y avoir de bonus de précommande, Soit. Cependant, cela peut changer dans les prochains mois avant la sortie des jeux. Nintendo a ajouté des bonus de précommande dans le passé pour ses jeux Pokémon. Par exemple, Pokémon Snap a fini par promouvoir des exclusivités régionales pour les précommandes.

Cependant, vous n’aurez peut-être pas besoin d’attendre une annonce de bonus de précommande si vous voulez vraiment le jeu. Les clients ont signalé avoir reçu des bonus de précommande après les annonces, même s’ils avaient passé leurs commandes à l’avance.

Pokémon starter Diamant brillant et Perle brillante

Les dresseurs choisissent parmi trois Pokémon de départ Sinnoh :

Piplup – Pokémon pingouin de type eau

Chimchar – Pokémon singe de type feu

Tortue – Pokémon Tortue de type Herbe

Jeu de Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Comme la plupart des remakes de Pokémon, Brilliant Diamond et Shining Pearl imitent leurs prédécesseurs de presque toutes les manières en ce qui concerne le gameplay. Les joueurs choisissent soit Lucas ou l’aube (homme ou femme) comme avatar pour Pokémon Diamant et Perle. Le personnage restant devient l’assistant de recherche du professeur. Vous, l’assistant de recherche et votre rival de longue date, sélectionnez chacun l’un des trois partants et combattez aux points de contrôle tout au long du jeu. Ne vous inquiétez pas, cependant, vous devez choisir en premier.

Les jeux Pokémon progressent généralement ainsi : attrapez des Pokémon, entraînez-les, collectez des badges de gym, puis affrontez la ligue des champions. Pokemon Diamond et Pearl ne sont pas différents à cet égard. Cependant, ils intègrent également Super Concours Pokémon, où les Pokémon font preuve de style dans des compétitions visuelles, de danse et d’acteur. Les joueurs pouvaient gagner des accessoires à collectionner comme des rubans grâce à ces mini-jeux dans le passé. On ne sait pas comment ceux-ci pourraient se manifester dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ramènent également le Souterrain de Sinnoh. Là, les joueurs peuvent extraire des trésors comme des pierres d’évolution et des artefacts de valeur, et construire bases secrètes pour les autres joueurs à visiter. Les dresseurs peuvent décorer ces cachettes souterraines avec des meubles tels que des tapis, des lampes et des jouets en peluche. Pokémon Sapphire et Ruby avaient la même fonctionnalité, qui a reçu une mise à niveau dans les versions remasterisées de Pokémon Omega Ruby et Alpha Sapphire. Ainsi, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl pourraient également recevoir une amélioration de cette fonctionnalité de retour.