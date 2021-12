Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl dépassent les six millions de ventes en une semaine

Nintendo a finalement cédé aux demandes incessantes des fans de Sinnoh cette année et a externalisé les remakes de Pokémon Diamant et Perle à une nouvelle équipe. Les résultats, il est juste de le dire, ont été mitigés : les refontes des titres classiques Gen 4 DS de Game Freak sont fidèles, des remakes basiques – pour le meilleur et pour le pire – selon notre propre Alex Donaldson.

Mais Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl se sont extrêmement bien vendus, malgré la réaction mitigée des critiques et des consommateurs du monde entier. Les titres – développés pour la première fois par un studio non-Game Freak, ILCA – se sont vendus à plus de 6 millions d’unités dans le monde au cours de leur première semaine de vente (par Famitsu). Pas un mauvais début pour la vie des jeux, en tout cas.

Si vous avez besoin d’une référence pour mesurer ce succès, ces chiffres dépassent non seulement les 5 millions de Super Smash Bros. Ultimate en une semaine, mais c’est plus du double de ceux de Pokemon Let’s Go Pikachu et des 3 millions d’Eevee en une semaine.

Par rapport à d’autres jeux Pokemon principaux, cependant, nous avons entendu en 2019, les dernières versions principales de la série Pokemon atteignent un objectif similaire lorsque Pokemon Sword and Shield s’est également vendu à plus de 6 millions d’exemplaires en une semaine. Cela représente une augmentation par rapport aux 4 millions de Pokemon X et Y en une semaine sur Nintendo 3DS.

Les chiffres sont cependant inférieurs à ceux de Pokemon Sun and Moon, qui a vendu 7,2 millions au cours de sa première semaine de vente. Les gens ont adoré ce décor hawaïen, hein ?

Si vous jouez vous-même aux jeux, vous voudrez peut-être consulter nos guides Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl – des guides Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Grand Underground à la façon d’obtenir un cadeau mystère Pokemon, nous avons toutes les bases couvert.