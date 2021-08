Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl évalués en Australie à l’approche de la date de sortie

Avant leur sortie prochaine, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ont maintenant été évalués en Australie.

Les remakes des succès de la Nintendo DS Pokémon Diamond & Pearl et l’une des plus grandes sorties de Nintendo Switch pour la saison des vacances de cette année, Brilliant Diamond et Shining Pearl devraient être lancés le 19 novembre. Les deux titres transporteront les fans de Pokémon dans la région de Sinnoh avec Pokémon Legends: Arceus – un nouveau style de jeu Pokémon qui sera lancé quelques mois plus tard.

Le classement officiel australien n’est arrivé qu’hier, les jeux recevant une note PG attendue. Visible ici, la note cite “la violence légère et l’interactivité en ligne” comme raisonnement derrière cette classification.

Cela fait un moment que nous n’avons pas eu de nouvelles informations sur les titres à venir – en fait, la dernière fois que Brilliant Diamond et Shining Pearl ont fait la une, c’était grâce à la bande-annonce de Switch OLED, qui semblait montrer un gameplay nouveau et amélioré. Peut-être qu’une vitrine Pokémon Presents est en préparation au moment où nous parlons?

Avez-vous hâte de découvrir ces prochains titres Pokémon ? Faites-nous savoir si vous les consulterez en novembre avec un commentaire.