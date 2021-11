Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl : les faiblesses et les forces de chaque type

Si vous voulez être efficace tout en éliminant les adversaires et les leaders du gymnase dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, alors vous devez vraiment tirer parti des forces et des faiblesses de chaque Pokémon. Le système de type Pokémon existe depuis les tout premiers jeux Pokémon. Il suit une approche de combat presque rock, papier et ciseaux, sauf qu’il existe 18 types de Pokémon au total au lieu de seulement trois options.

Système de type Pokémon Forces, faiblesses et immunités

Techniquement, les types Fairy n’étaient pas dans les jeux Diamond et Pearl DS originaux, mais nous les incluons ici au cas où vous échangeriez quelque chose ou au cas où le jeu proposerait plus de types une fois que vous déverrouillerez le Pokédex national vers la fin du jeu.

Pokémon Type System Un tableau plus visuel

Si vous êtes comme moi, alors voir les choses présentées de manière plus visuelle aide. Un utilisateur de Reddit qui a depuis supprimé son compte a créé ce graphique il y a huit ans. C’est techniquement pour la génération VI, mais cela fonctionne également avec la génération IV.

La meilleure équipe est une équipe diversifiée

À moins que vous ne fassiez un défi Nuzlocke ou quelque chose du même genre, vous voudrez créer une équipe diversifiée de Pokémon. Si vous pouvez couvrir toutes les bases de types au sein de votre équipe, vous aurez plus de chances de réussir quel que soit l’adversaire que vous affrontez.

Jouez sur vos points forts

Faites attention aux types de Pokémon que vous affrontez et utilisez votre Pokémon avec les plus grandes forces contre vos adversaires pour réussir. Il peut être difficile de se rappeler quels types surpassent quels autres types, mais ce tableau devrait être utile.

