Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl obtiennent une bande-annonce de cinq minutes

C’est un mois plutôt excitant pour la Nintendo Switch, avec de nombreuses sorties énormes en cours. Nous venons de partager notre avis sur Shin Megami Tensei V (c’est excellent, soit dit en passant), mais si vous recherchez encore plus d’action RPG plus tard ce mois-ci, vous voudrez peut-être garder un œil sur Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante.

Ces remakes basés sur les titres classiques de la Nintendo DS de 2006/07 reviennent le 19 novembre et, avant la grande sortie, Nintendo et The Pokémon Company ont sorti de nouvelles bandes-annonces hype. Dans le dernier téléchargement sur la chaîne de Nintendo, vous trouverez un long aperçu de 5 minutes de la sortie prévue.

Le seul hic, c’est qu’il est en japonais. Nintendo localisera probablement cette vidéo à temps, mais si vous êtes impatient de voir encore plus de séquences des remakes, cela vaut la peine de vérifier dès maintenant. Il montre les environnements du jeu, les batailles, les nouvelles fonctionnalités et plus encore.

En plus de cela, Nintendo a également publié deux publicités japonaises de 30 secondes – présentant tout ce qui est proposé :

Êtes-vous enthousiasmé par le retour de Pokémon Diamant et Perle ? Avez-vous joué aux originaux pendant la génération DS, ou sera-ce la première fois que vous découvrirez ces titres ? Laissez un commentaire ci-dessous.