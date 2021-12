Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl reçoivent une nouvelle mise à jour 1.1.2

Alors que de nombreux fans étaient satisfaits de la sortie de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, d’autres ont rencontré des bugs et des problèmes qui les ont empêchés de progresser à la fois dans Veilstone et Snowpoint City sans aucun moyen d’avancer sans redémarrer leur jeu dans certains cas.

Cependant, d’autres problèmes étaient plus bienvenus, comme celui qui permettait aux joueurs de dupliquer des Pokémon. Ceci est attrayant pour ceux qui souhaitent cloner des Pokémon légendaires comme Dialga et Palkia, qui ne peuvent être obtenus qu’une seule fois par fichier de sauvegarde.

Voici les notes de mise à jour complètes pour la mise à jour 1.1.2, comme indiqué sur le site officiel de Nintendo :

Ver. 1.1.2 (Sortie le 1er décembre 2021)

Correction de quelques problèmes qui empêchaient le jeu de progresser dans certaines circonstances. Certains problèmes ont également été corrigés pour un gameplay plus agréable.

Si vous souhaitez continuer à dupliquer des Pokémon, voici comment procéder :

Dirigez-vous vers Paramètres dans le menu HOME Placez immédiatement votre Nintendo Switch en mode Avion. Cela n’est accessible qu’en mode portable, mais coupe toute communication sans fil de votre système avant que votre jeu ne puisse se mettre à jour. Faites défiler jusqu’à « Système » dans la marge de gauche Modifiez les paramètres de « Mises à jour automatiques du logiciel » sur « Désactivé » Si votre jeu a déjà commencé à se mettre à jour, vous pouvez annuler la mise à jour et jouer à votre jeu normalement.

C’est ça! Pour l’instant, le jeu est terminé, vous devriez donc pouvoir continuer à jouer sans problème. Cependant, si de futurs événements sont publiés, vous devrez peut-être mettre à jour votre jeu pour y accéder. Nous vous tiendrons au courant si cela se produit.

Allons-y, Sinnoh !

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Embarquez pour une aventure épique

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont de magnifiques remakes des titres populaires de la Nintendo DS sortis pour la première fois en 2006. Explorez le monde, complétez votre Pokédex et affrontez-vous dans huit gymnases et d’innombrables entraîneurs Pokémon, tous vêtus d’un incroyable style chibi .

