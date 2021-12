Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl — Toutes les applications et emplacements Pokétch

Sinnoh est une région populaire parmi les fans de Pokémon, c’est pourquoi tant de gens étaient enthousiasmés par Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl. Comme de nombreux jeux Pokémon, Sinnoh propose un gadget avec de nombreuses applications utiles, cette fois sous la forme du Pokétch. Voici toutes les applications Pokétch disponibles et où les trouver.

Toutes les applications et emplacements Pokétch

Qu’est-ce que le Pokétch ?

Source : iMore

Le Pokétch est un Pousséemon watch (compris ?) Présenté dans Pokémon Diamond, Pearl, Platinum et les remakes de la quatrième génération, Brilliant Diamond et Shining Pearl. Semblable au Pokégear à Johto et au PokéNav à Hoenn, le Pokétch propose différentes applications destinées à aider le joueur tout au long de son voyage.

Le Pokétch ressemble à une montre LCD quelque peu rudimentaire, mais est doté de fonctionnalités qu’aucune montre ordinaire ne pourrait rêver de calculer. Qu’il s’agisse de lire l’heure, de montrer l’historique du Pokémon que vous avez attrapé ou même d’évaluer le niveau d’amitié entre vous et votre Pokémon, il s’agit d’une technologie assez avancée.

Comment obtenir le Pokétch ?

Les joueurs peuvent obtenir le Pokétch dans Jubilife City, peu de temps après avoir commencé leur voyage en tant que dresseur de Pokémon. Voici les étapes pour obtenir le Pokétch :

Dirigez-vous vers Jubilife City. C’est la première grande ville dans laquelle vous entrerez, juste au nord de la ville de Sandgem.

Source : iMore

Parlez à l’homme au nord du Centre Pokémon. Il vous parle d’une promotion qu’il fait et vous charge de trouver des coupons détenus par des clowns disséminés dans toute la ville.

Source : iMore

Trouvez les trois clowns. Chaque clown pose au joueur une question relative aux Pokémon. Répondez correctement et vous recevrez un coupon.

Source : iMore

Clown 1 est plus au nord du Centre Pokémon, se cachant sur la droite.

Source : iMore

Clown 2 se trouve juste à l’extérieur du bâtiment de la Pokétch Company, qui comporte deux portes d’entrée.

Source : iMore

Clown 3 se tient à l’extérieur de la station de télévision, qui arbore un grand écran. Vous ne pouvez pas le manquer !

Source : iMore

Retournez voir le Pokétch Président qui vous a chargé de trouver les coupons. Présentez-lui les trois coupons et vous serez récompensé par le Pokétch.

Source : iMore

Quelles applications sont sur le Pokétch ?

Source : iMore

Les joueurs peuvent appuyer R sur leurs manettes Nintendo Switch pour accéder au Pokétch, qui apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran. Il peut être agrandi ou minimisé en appuyant sur le bouton R bouton à plusieurs reprises tout en maintenant R fait disparaître le Pokétch jusqu’à ce que le bouton soit à nouveau appuyé. Les joueurs peuvent utiliser le stick analogique gauche ou l’écran tactile en mode portable pour appuyer sur le bouton qui parcourt les applications. L’écran tactile peut également être utilisé pour interagir avec les applications elles-mêmes, à la manière du Pokétch des jeux Nintendo DS originaux.

Voici toutes les applications sur le Pokétch et où les obtenir :

1. Horloge numérique

Source : iMore

Cette application est intégrée lorsque vous recevez votre Pokétch dans Jubilife City. C’est assez explicite, c’est une montre Pokémon, après tout. Appuyez sur l’écran de l’horloge pour la voir s’allumer de la même manière que les montres LCD dans le monde réel.

2. Mouvements cachés

Source : iMore

Vous obtiendrez cette application Pokétch après avoir reçu votre premier mouvement caché à Eterna City. Il vous montre tous les HM que vous possédez actuellement, et cliquer dessus vous permet de les utiliser en cas de besoin dans le monde extérieur.

3. Calculatrice

Source : iMore

Cette application est également intégrée lorsque vous recevez votre Pokétch. Bien que vous ne l’utilisiez probablement pas trop, vous pourrez toujours faire de l’arithmétique simple avec cette application. Ne l’utilisez peut-être pas en classe, cependant.

4. Bloc-notes

Source : iMore

Ceci est une autre application par défaut sur votre Pokétch. Prenez des notes rapides ici avec le crayon et débarrassez-vous des erreurs avec la gomme. Vous pouvez utiliser l’écran tactile pour écrire, ou déplacer le crayon avec le stick analogique et UNE.

5. Podomètre

Source : iMore

Cette application Pokétch par défaut compte vos pas, que vous soyez à pied ou à vélo. Vous pouvez appuyer sur le C bouton au milieu de l’application pour remettre le compteur à zéro. Cela peut être utile si vous essayez de calculer le nombre d’étapes nécessaires pour faire éclore un œuf.

6. Fête Pokémon

Source : iMore

Cette application Pokétch par défaut vous permet de vous enregistrer sur votre groupe Pokémon, directement sur votre poignet ! Vous pouvez voir combien de PV il reste à chaque Pokémon, ainsi que quels Pokémon de votre groupe détiennent actuellement un objet.

7. Vérificateur d’amitié

Source : iMore

Les joueurs peuvent obtenir l’application Friendship Checker en se rendant au Pokémon Center d’Eterna City et en parlant avec la femme en rose. Le vérificateur d’amitié est pratique pour vérifier votre relation avec n’importe quel Pokémon qui n’évolue que lorsqu’il partage une grande amitié avec vous.

8. Radiesthésie

Source : iMore

Parfois, des objets sont cachés autour de Sinnoh, invisibles à l’œil nu. Si vous voyez un espace suspect dans un champ d’herbes hautes, essayez d’appuyer sur l’application Dowsing Machine Pokétch. Il montre où se trouvent les objets cachés par rapport à votre personnage, qui est toujours au centre de l’écran.

9. Vérificateur de pépinière Pokémon

Source : iMore

Par un processus mystérieux inconnu de l’homme, des œufs apparaîtront parfois dans une pépinière de Pokémon si vous y laissez deux Pokémon pendant un certain temps. Vous pouvez obtenir cette application en parlant à l’homme à l’intérieur de la pépinière de Solaceon Town après avoir confié votre premier Pokémon aux soins du vieux couple. L’application vous permettra de savoir si un œuf est apparu et si votre Pokémon se porte bien.

10. Histoire des Pokémon

Source : iMore

Cette application peut être obtenue en parlant avec un résident de Solaceon Town. Il montre les 12 derniers Pokémon que vous avez attrapés ou reçus dans un échange ou en cadeau. Touchez n’importe quel Pokémon pour entendre son cri.

11. Compteur

Source : iMore

Vous pouvez obtenir cette application astucieuse en parlant au vendeur au deuxième étage du grand magasin de Veilstone City. Appuyez sur le bouton plus pour augmenter le compteur d’une unité. Si vous comptez le nombre d’œufs que vous avez éclos lors de la reproduction pour des IV parfaites, cela peut être utile. Changer d’application Pokétch ou fermer le Pokétch provoque sa réinitialisation.

12. Horloge analogique

Source : iMore

Recevez cette application Pokétch après avoir parlé avec un habitant de Celestic Town. Il fonctionne exactement de la même manière que l’horloge numérique par défaut.

13. Carte de marquage

Source : iMore

Cette application Pokétch est disponible en parlant au président de la société Pokétch après avoir obtenu au moins trois badges Pokémon Gym. Il montre une carte simplifiée de Sinnoh, montrant la position du joueur sur la carte. Les joueurs peuvent placer différents symboles sur la carte en les faisant glisser et en les déposant à l’emplacement souhaité. Cette application est pratique pour retrouver Mesprit et Cresselia lorsqu’ils parcourent Sinnoh.

14. Lancer de pièces

Source : iMore

Vous obtenez cette application après avoir parlé à l’un des clients de l’hôtel Grand Lake. Pour ce faire, dirigez-vous vers le sud de la zone de l’hôtel Grand Lake et utilisez Le surf, puis dirigez-vous vers le nord et montez sur la petite plage. Utilisez maintenant Escalader monter les différents sports jusqu’à ce que vous puissiez entrer dans la maison. Parlez à l’homme à l’intérieur pour obtenir cette application. En appuyant sur l’écran de l’application, vous retournez une pièce de Magikarp. Si vous êtes sur le point de prendre une décision et que vous avez besoin d’un peu de conseils, n’hésitez pas à jouer à pile ou face avec cette application.

15. Calendrier

Source : iMore

Cette application est située à Sunyshore City en montrant au développeur Pokétch dans la maison orientale un Pokémon avec une nature sérieuse. Le mouvement caché Escalader est nécessaire pour accéder à cette application. Ce calendrier correspond à celui de votre Nintendo Switch.

16. Artiste de points

Source : iMore

Si vous montrez au développeur de Sunyshore City Pokétch un Pokémon de nature naïve, vous recevrez cette application. Le mouvement caché Escalader est nécessaire pour accéder à cette application. Toucher une zone de l’application jusqu’à quatre fois changera la couleur de cette zone jusqu’à quatre nuances plus foncées avant de disparaître. Utilisez-le pour créer de l’art cool !

17. toupie

Source : iMore

Montrer au développeur Pokétch de Sunyshore City un Pokémon avec une nature excentrique déverrouille cette application. Vous pouvez les trouver dans la maison juste au nord du phare qui vous oblige à utiliser Escalader entrer. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez sur cette roulette, puis laisser la flèche tourner pour qu’elle prenne une décision à votre place.

18. Compteur de chaîne

Source : iMore

Vous pouvez obtenir cette application en parlant au professeur Oak à Ramanas Park. Il vous montre combien de chaînes vous avez créées à l’aide du Poké Radar. Les joueurs peuvent voir sur quelle chaîne ils se trouvent actuellement en haut de l’application.

19. Minuterie de cuisine

Source : iMore

Montrez à une fille de Ramanas Park un Snorlax et cette application est à vous. Appuyez sur « Démarrer » sur l’application et Ronflex commencera à compter à rebours à partir de 100 minutes. Vous pouvez arrêter ou réinitialiser l’application à tout moment.

20. Changeur de couleur

Source : iMore

Si vous montrez un Kecleon à la fille de Ramanas Park, elle vous accordera l’application Color Changer. Déplacez le curseur pour changer le rétroéclairage du Pokétch en l’une des huit couleurs différentes : jaune, orange, rouge, violet, bleu, bleu sarcelle et gris. Une fois que vous avez modifié la couleur du gadget, il apparaît dans la nouvelle couleur dans toutes les autres applications jusqu’à ce que vous le rétablissiez ou que vous le changiez en quelque chose d’autre.

Handy dandy PokéHelper

Le Pokétch n’est pas nécessaire pour terminer votre voyage, mais c’est un petit gadget pratique qui aide à faire de la région de Sinnoh un lieu de vie et de respiration. Pour tous ceux qui aiment élever des Pokémon et faire éclore des œufs, trouver des objets cachés sur la carte ou garder une trace de ce que les baies ont besoin de récolter, ces applications peuvent vous aider à enrichir votre parcours pour devenir le champion. Collectionner des applications peut être amusant, alors sortez et complétez votre Pokétch Dex !

Allons-y, Sinnoh !

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Embarquez pour une aventure épique

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont de magnifiques remakes des titres populaires de la Nintendo DS sortis pour la première fois en 2006. Explorez le monde, complétez votre Pokédex et affrontez-vous dans huit gymnases et d’innombrables entraîneurs Pokémon, tous vêtus d’un incroyable style chibi .

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Déjà vu

Quel remake de Pokémon est le meilleur ?

Les remakes sont censés être la version définitive d’un jeu vidéo, mais tous les remakes ne sont pas créés égaux. Voici ce que nous avons pensé de chaque remake de Pokémon jusqu’à présent, et lequel est le meilleur (comme personne ne l’a jamais été).