Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl : y a-t-il du contenu Platinum ?

Qu’est-ce que Pokémon Platine ?

Les fans de Sinnoh du monde entier sont ravis de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, qui sont des remakes des titres bien-aimés de Nintendo DS, Pokémon Diamond et Pearl. Les jeux Nintendo DS originaux ont reçu un suivi qui devait être le moyen « définitif » de découvrir Sinnoh, appelé Pokémon Platinum. Ce jeu a introduit de nouveaux mécanismes, éléments d’histoire et emplacements, résolvant de nombreux problèmes rencontrés par les fans avec la double version originale.

C’était une pratique courante à l’époque avec les jeux Pokémon, qui avaient souvent une troisième version « définitive » qui sortait un an ou deux après les jeux originaux.

Ceux qui s’intéressent aux prochains titres Nintendo Switch savent qu’il existe souvent des différences entre les originaux et les remakes, ce qui soulève la question de savoir si le contenu Pokémon Platinum sera inclus cette fois-ci.

Le contenu Platine peut-il être trouvé dans Brilliant Diamond et Shining Pearl ?

Malheureusement, la réponse est non. Aucun contenu Platinum ne peut être trouvé dans les remakes Gen IV. Les modifications apportées à la structure des gymnases d’Eterna City, Hearthome City et Veilstone City ne sont pas reportées sur les remakes. Des zones comme le Distortion World, qui a fait ses débuts dans Pokémon Platinum, ne seront pas non plus disponibles dans Brilliant Diamond et Shining Pearl. Le Battle Frontier n’apparaît pas dans les remakes, et les joueurs auront accès au Battle Park à partir du Diamond and Pearl d’origine à la place.

Cependant, l’absence de contenu Platinum ne signifie pas que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ne seront pas de grands jeux. Les jeux originaux étaient appréciés avant même la sortie de Platinum, il ne fait donc aucun doute qu’ils seront aussi bons que les originaux.

Allons-y, Sinnoh !

