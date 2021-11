Pokemon Brilliant Diamond et SP meilleurs démarreurs et statut de verrouillage brillant

Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl est maintenant disponible et les fans veulent connaître les meilleurs démarreurs à utiliser et s’ils sont verrouillés brillants dans BD et SP.

Selon la version que vous avez achetée, vous aurez différentes créatures à attraper et à assembler. L’une des principales différences est la couverture des stars Dialga et Palkia, mais il existe également des dizaines d’autres exclusivités.

Les exclusivités ne sont pas pertinentes si vous avez acheté le pack duo, mais – si vous avez choisi BD ou SP – vous devez toujours choisir entre les trois mêmes monstres de poche débutants.

Démarreurs Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl

Les entrées Pokemon Brilliant et Shining Pearl sont Pipulp, Chimchar et Turtwig, et c’est à vous de décider qui est la meilleure option.

Pipulp est sans doute le plus adorable, mais une partie de la décision se résume à savoir si vous préférez les créatures de type eau, feu ou herbe. Vous souhaitez également prendre en considération leur évolution finale :

Pipulp – Empoleon Chimchar – Infernape Turtwig – Torterra

Qui est le meilleur?

Le meilleur monstre de poche débutant à utiliser est un choix personnel, mais vous devez connaître quelques mises en garde.

Pour commencer, Chimchar a la bataille d’ouverture de gymnase la plus difficile contre Roark car il est faible face aux attaques de type Rock. C’est un outsider au début qui se fait beaucoup frapper, mais c’est un champion à la fin qui est incroyablement utile avec ses attaques de feu.

Pipulp, en revanche, n’est pas faible face aux attaques de type Roche, mais est faible face aux pouvoirs de type Herbe dans le deuxième gymnase. Cependant, loin des gymnases, nous ne recommanderions pas Pipulp si vous possédez Shining Pearl car il s’agit d’une créature de type Eau comme Palkia.

Enfin, Turtwig est probablement le plus facile à utiliser et à gagner en début de partie. Il atteint également son évolution finale, Torterra, avant Pipulp et Chimchar.

Nous avons personnellement opté pour Chimchar en raison de son évolution finale Infernape. Cependant, il n’y a pas de mauvaise réponse, nous recommanderions simplement Turtwig aux nouveaux venus de la série et ne recommanderions pas Pipulp à ceux qui ont acheté SP.

Les starters Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont-ils verrouillés ?

Les démarreurs Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl ne sont pas verrouillés brillants.

Peu importe à quel point il est difficile d’en obtenir un, la bonne nouvelle est que leurs formes spéciales ne sont pas bloquées derrière les événements. Et il en va de même pour les exclusivités légendaires de chaque jeu.

