Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl est un nouveau plus bas pour Game Freak

Pokémon Brilliant Diamond – jeu low-tech (photo : The Pokémon Company)

Un lecteur n’est pas impressionné par les nouveaux remakes de Pokémon et s’inquiète que ce soit une preuve supplémentaire que Game Freak se précipite sur des jeux à petit budget et à faible effort.

Il est étonnant de voir à quelle fréquence les joueurs parviennent à prédire avec succès une catastrophe dont les éditeurs semblent absolument inconscients. Ils s’endorment et se heurtent à des problèmes que les gens ordinaires ont prédits il y a des mois, puis sont surpris quand exactement ce que tout le monde a prédit se produit exactement comme ils l’ont dit. Comme vous l’avez probablement deviné par le titre, je suis ici pour parler aujourd’hui de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, alias l’une des pires choses que Game Freak ait jamais faites.

Les remakes avaient l’air terribles dès le premier instant où ils ont été annoncés, avec un style artistique étrange et complètement aléatoire qui gardait toujours la vue de haut en bas de l’original DS et pourtant avait également les batailles 3D de Sword/Shield. Cela ressemblait à un jeu de fans à moitié fini et c’est essentiellement ce que c’est, car bien que Game Freak soit celui qui appelle les coups, ils ne pouvaient même pas se donner la peine de faire le jeu eux-mêmes – le confier aux chèques note les personnes qui font Pokémon La maison, qui n’est même pas un jeu.

Je n’ai pas acheté les remakes, évidemment, mais j’espère que personne ne fera valoir que cela signifie que je ne peux pas le critiquer. Je peux regarder les bandes-annonces et la voir jouer dans son intégralité en ligne (elle a fuité il y a des semaines) et savoir tout ce dont j’ai besoin. Bien que j’étais heureux de voir que les points de vente les plus fiables lui attribuent des notes suffisamment basses, comme GC dans leur examen.

Je vais être très intéressé de voir comment cela se passe dans les charts la semaine prochaine, car je ne peux imaginer que quelqu’un ne soit pas immédiatement rebuté par les images, ce qui montre clairement que c’est l’encaissement le moins cher et le plus paresseux qui Pokémon n’a jamais vu. Et ça se voit beaucoup.

C’est assez évident ce qui s’est passé. Il doit y avoir un nouveau jeu Pokémon à chaque Noël et c’était le moyen le plus rapide de s’assurer que l’on arrive à temps. Bien sûr, le monde n’a pas vraiment besoin d’un nouveau jeu Pokémon, il n’explosera pas s’il saute un an, mais quelqu’un chez Nintendo ou The Pokémon Company a évidemment décidé que c’était comme ça que ça devait être. Vous verrez donc que chaque année, vous obtiendrez quelque chose, que ce soit une entrée principale, un remake ou un spin-off juste avant Noël.

La pandémie a dû empêcher de faire un remake approprié, en utilisant la technologie du monde ouvert de Sword / Shield, et nous obtenons donc à la place un jeu de haut en bas qui ne semble guère meilleur que l’original DS.

Le vrai problème, et encore une fois je ne suis pas la première personne à le dire, c’est que Game Freak semble être moralement opposé à dépenser de l’argent ou des efforts sur l’un de leurs jeux. Pourquoi les jeux Pokémon sont-ils toujours les pires jeux sur Switch, même si Sword/Shield était le quatrième plus gros vendeur sur l’ensemble du format ?

Zelda : Breath Of The Wild était un jeu de lancement qui n’était en réalité qu’un jeu Wii U déguisé et pourtant il a l’air 10 fois mieux et 100 fois la taille de Sword/Shield. Mais Game Freak s’en fiche, leurs jeux sont toujours comme ça et Brilliant Diamond/Shining Pearl prouve qu’ils n’ont même pas encore atteint le fond du baril, en termes de ce qu’ils sont prêts à sortir.

Les gens désignent Pokémon Legends : Arceus comme le grand espoir pour l’avenir, car ce sera un monde 100% ouvert. Mais avez-vous vu les bandes-annonces ? Il n’a toujours pas l’air aussi bon que les meilleurs jeux Switch et je n’ai pratiquement aucune foi en ce qu’il s’agit d’une sorte de jalon de haute technologie. Au lieu de cela, je vais parier que c’est une autre opportunité manquée à faible effort et à petit budget.

Je sais que je ne devrais pas m’en soucier. Ces jeux se vendent de toute façon et je devrais être trop vieux pour eux, mais j’aimais les Pokémon et j’ai toujours aimé imaginer comment ils évolueraient avec le temps. Mais ils n’évoluent pas du tout. Ils sont retenus par Game Freak et leurs manières avares et s’ils ne font pas quelque chose à propos de leurs faibles ambitions, ils vont causer des dommages irréparables à toute la franchise.

Par le lecteur Cofey

