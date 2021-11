Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl Leaks déchirent les fans

Pas une fuite d’image Capture d’écran : The Pokémon Company

Comme Kotaku l’a rapporté le week-end dernier, les détails de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ont été divulgués en ligne, quelques semaines avant la date de sortie de Switch. En conséquence, Nintendo tente de jouer à fond contre toutes les vidéos qui apparaissent, montrant des fonctionnalités du jeu qui étaient censées être secrètes, tandis que les fans sont tellement indignés que le sujet soit à la mode sur Twitter.

Il convient de noter qu’il s’agit de remakes de jeux vieux de 14 ans.

YouTube, Twitter et Reddit (en particulier le sous-titre dédié r/PokeLeaks) regorgent de détails sur les derniers remakes de Diamond et Pearl, eux-mêmes déjà refaits en 2009 sous le nom de Pokémon Platinum. Faites défiler Twitter pour « BDSP » et vous verrez principalement des chapes en colère sur à quel point les jeux n’ont pas changé depuis leurs homologues originaux de 2007, avec un accent particulier sur la façon dont ceux-ci semblent abandonner le nouveau contenu introduit dans Platinum. Même avec des fuites qui circulent, nous n’avons vu que peu ou pas de preuves que des choses comme Battle Frontier reviendront, par exemple.

Ensuite, de l’autre, vous avez ces apoplectiques que cette information est gâchée pour eux. Vous avez également des memesters qui s’amusent, rappelant aux gens que nous connaissons déjà les principaux éléments qui pourraient être considérés comme des spoilers majeurs, comme à quoi ressemblent les évolutions et à quels dirigeants de gymnases nous devrons faire face.

Et au milieu, il y a Nintendo qui fait le tour du monde avec des papiers DMCA serrés dans leurs poings, essayant de lutter contre la marée alors que leurs efforts de relations publiques méticuleusement planifiés s’effondrent à la suite des fuites.

Mais ce qui est le plus frappant lorsque je regarde ce que les gens considèrent comme des déclassements, c’est à quel point tout cela est inintéressant. C’est surtout des trucs spécifiques et profondément spécialisés, comme si la mise en page d’un niveau spécifique a suffisamment de détails en arrière-plan, ou si une petite animation avant une bataille est assez fidèle à l’original de trois secondes. Ce sont le genre d’arguments qui amèneront incontestablement les puristes à s’appeler des insultes sur Internet pendant des années à venir, mais qui ne dérangeront pas du tout la plupart des joueurs, en particulier ceux qui découvrent ces entrées. Peut-être que le manque apparent de Megas pourrait être plus désagréable, mais pas beaucoup.

De nombreux commentaires se concentrent sur la façon dont ces nouvelles versions ne sont pas créées par des créateurs originaux, Game Freak, mais plutôt par un développeur appelé ILCA, un studio si inconnu qu’il n’a même pas sa propre page Wikipédia. Principalement un studio de support, ils ont travaillé sur des jeux de renom créés par d’autres développeurs japonais, mais leur seul effort solo précédent de Pokémon est l’abyssal Pokémon Home, une application presque insondable destinée à partager des monstres entre divers jeux Pokémon. L’inférence est que n’étant pas Game Freak, ils auraient peut-être trop peur d’apporter des modifications importantes à des jeux aussi appréciés.

Capture d’écran : La société Pokémon

Tout aussi intéressant pour moi, c’est à quel point Nintendo se soucie apparemment de la diffusion de ces informations. Pas le code, mais les informations relatives aux remakes assez vieux pour être un adolescent maintenant. La gravité de cette situation est tout à fait dans l’œil du spectateur. Pour Nintendo, il est urgent de garder secret tout ce qui se trouve en dehors d’un plan de relations publiques soigneusement préparé. Il s’agit, après tout, d’une entreprise connue pour appliquer des restrictions d’accès aux révisions qui sont parfois aussi ahurissantes que : « Ne mentionnez pas que Bowser vers la fin du jeu. »

Pourtant, la réalité est que toutes les informations sur un jeu sont de la publicité. Et même si cela peut être des spoilers frustrants, c’est tout le bouche à oreille que l’argent ne peut pas acheter. À l’heure actuelle, Nintendo publie frénétiquement des retraits de vidéos YouTube montrant le jeu en cours d’exécution, ce qui, je pense, est toujours un peu comme Coca Cola obtenant des injonctions légales pour empêcher les gens de dire aux autres à quel point leur nouvelle saveur de Coke va être délicieuse.

Capture d’écran : La société Pokémon

Mais plus que toute autre chose, vous n’avez tout simplement pas à vous inquiéter. Vous ne voulez pas connaître le jeu avant sa sortie le 19 ? Déconnectez-vous un peu plus. Ne regardez pas de vidéos YouTube à ce sujet ! Bloquez les mots-clés sur Twitter pendant environ une semaine. Attraper quelque chose par accident ? Ça ira. Le jeu a 14 ans. Vous pourriez être furieux, ou vous pourriez attendre que les critiques tombent qui peuvent confirmer carrément si cette chose que vous voulez est là ou non.

Parce que, et disons-le, les fans dévoués de monstres de poche vont quand même prendre plaisir à y jouer. Ce n’est peut-être pas l’idéal platonique que vous vous êtes permis d’imaginer au cours des neuf derniers mois de battage médiatique. Vous ne serez peut-être pas maintenant surpris que les MT ne soient pas infinies, mais ce sera quand même un jeu Pokémon solide typique de toute façon.