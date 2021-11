Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl Leaks tôt sur Switch

Image : La société Pokémon

Les remasters Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl de Game Freak ne sont pas officiellement disponibles avant deux semaines, mais certaines copies des prochains jeux Nintendo Switch ont déjà commencé à apparaître dans la nature. Maintenant, les fans passent au peigne fin des captures d’écran et des vidéos apparemment divulguées à la recherche de signes de contenu Gen 4 non annoncé auparavant, y compris les zones Battle Frontier et Distortion World.

Comme indiqué pour la première fois par VGC, un utilisateur prétendant avoir une première copie du jeu publiée à ce sujet sur le subreddit PokeLeaks. Alors que cet utilisateur a rapidement supprimé le message, de plus en plus d’images et de séquences ont commencé à être diffusées en ligne au cours des 24 heures qui ont suivi. Plus tôt dans la journée, par exemple, un compte YouTube appelé Pokey Masta a mis en ligne une vidéo de deux minutes montrant le plan de la ville et le Pokédex de Brilliant Diamond.

Un autre compte YouTube, Poiter’s Basket, a mis en ligne des images des premières batailles de gym, ainsi que des combats de Team Galactic. Une chose que les joueurs ont remarquée est la musique au son midi qui diffère de ce qui a été montré dans les bandes-annonces officielles. On ne sait pas s’il s’agit d’un paramètre facultatif ou d’une musique d’espace réservé qui sera échangée dans un patch du premier jour.

Des images divulguées ont également révélé de nouveaux modèles, poses et animations pour certains Pokémon comme Bidoof et Murkrow.

G/O Media peut toucher une commission

Alors que les joueurs savent déjà en grande partie ce qu’il y a dans les jeux puisqu’ils ont été présentés comme des remakes fidèles des originaux, certains soupçonnent également qu’ils contiendront du contenu bonus que Nintendo n’a pas encore révélé dans le récent marketing. Les plus grandes surprises potentielles seraient l’inclusion de Battle Frontier et Distortion World de Pokémon Platinum.

La Battle Frontier est une zone d’après-match qui remplace la Battle Tower de Diamond et Pearl où les joueurs affrontent des entraîneurs encore plus coriaces pour gagner des points spéciaux qui peuvent être échangés contre des objets. Distortion World, quant à lui, est un donjon supplémentaire effrayant qui défie les lois de la physique. Les deux ne sont apparus que dans Platinum, le troisième jeu Gen 4 sorti deux ans après Diamond et Pearl. Étant donné que Platinum n’est pas remasterisé, les joueurs espèrent que les deux zones seront ajoutées à ces nouvelles versions.

Les jeux qui ont fui tôt ont ainsi créé un environnement parfait pour toute personne aléatoire en ligne pour donner de l’espoir aux fans de Pokémon, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune preuve tangible que l’un ou l’autre domaine a été ajouté. En conséquence, certains joueurs désespérés ont commencé à analyser les textures dans des villes comme Sandgem pour voir si elles correspondent à l’apparence du diamant et de la perle ou du platine.

Capture d’écran : Nintendo / Lord_Bitter

« Odd », a écrit un fan sur Reddit. « On dirait un mélange. Forêt Eterna incorporée [Platinum] des ombres mais a [Diamond and Pearl] arbres par exemple.

Certaines séquences ont déjà été supprimées de YouTube, car Nintendo a par le passé essayé d’éliminer les fuites, en particulier en ce qui concerne Pokémon. En 2019, Nintendo a embauché une entreprise externe spécialisée dans la médecine légale pour rechercher la source des fuites de Pokémon Sword and Shield. Les fuiteurs ont finalement été retrouvés, traduits en justice et contraints par les avocats de Nintendo de payer un règlement de 150 000 $ ainsi que des frais juridiques.

Quoi qu’il en soit, il est probable que davantage de jeux continueront de sortir dans les prochains jours, mais tout le monde saura avec certitude ce qu’il y a dans Brilliant Diamond et Shining Pearl lorsqu’ils sortiront officiellement le 19 novembre.