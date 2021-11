Pokémon Brilliant Stars annoncé comme la dernière extension de carte à collectionner de la série

La dernière extension du jeu de cartes à collectionner Pokémon a été dévoilée, avec un tout nouveau jeu de cartes à collectionner ainsi qu’un tout nouveau mécanisme de jeu.

L’extension s’appellera « Brilliant Stars » et sera lancée dans l’ouest le 25 février 2022. L’ensemble contiendra 172 cartes de base ainsi que quelques rares secrètes cachées, dont 20 Pokémon V et 15 cartes Pokémon V full-art.

La star du spectacle, hum, est le nouveau mécanicien VSTAR. Comme on le voit sur les boosters de l’extension, Charizard, Arceus, Shaymin et Whimsicott recevront chacun une toute nouvelle carte VSTAR, qui deviendra sans aucun doute très recherchée.

Pokémon VSTAR évolue à partir de Pokémon V. Chaque Pokémon VSTAR a un puissant pouvoir VSTAR et chaque joueur ne peut utiliser qu’un seul pouvoir VSTAR par partie. Les pouvoirs VSTAR se déclinent en deux variétés, les capacités et les attaques, et les deux peuvent considérablement modifier le cours d’une bataille. Comme vous pouvez vous y attendre, Pokémon VSTAR a également des attaques de HP et de dégâts élevés pour sauvegarder leurs pouvoirs VSTAR. Et comme Pokémon V, vous êtes récompensé par 2 cartes Récompense lorsqu’elles sont mises K.O.