Pokémon Café Mix obtient une refonte et un (légèrement) nouveau nom

Il a peut-être été enterré sous tous les Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl et Pokémon Legends: Arceus, mais le casse-tête mobile et eShop Pokémon Café Mix a également eu droit à une mise à jour intéressante lors de l’émission Pokémon Presents d’aujourd’hui.

Tout comme Pokémon Masters avant lui, Café Mix fait l’objet d’une refonte avec un nom très légèrement différent – ​​vous savez, juste pour nous embrouiller tous. À partir de l’automne 2021, le jeu s’appellera Pokémon Café Remix :

“Le jeu de puzzle tactile de Pokémon pour Nintendo Switch et appareils mobiles fait l’objet d’une refonte passionnante cet automne, avec un nouveau nom ! Une tonne de nouveaux Pokémon sont ajoutés au jeu, et avec eux viennent de nouvelles options d’habillage. Les puzzles ont également été actualisés et incluent de nouveaux éléments de gameplay passionnants ! Et attendons avec impatience de nouvelles façons de faire grandir et de développer le personnel Pokémon de votre café animé.”

Nous avons toujours pensé que Pokémon Café Mix était un jeu gratuit parfaitement agréable, donc les nouveaux contenus et éléments de gameplay sont les bienvenus, en particulier pour ceux qui jouent régulièrement depuis un certain temps maintenant.

Jouez-vous beaucoup au Café Mix ? Cette mise à jour vous ramènera-t-elle ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.