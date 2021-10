‘Pokémon Café ReMix’ désormais disponible pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad

Un an après le lancement de Pokémon Café Mix, The Pokémon Company International a annoncé une nouvelle version du jeu. Pokémon Café ReMix est désormais disponible pour les utilisateurs d’iPhone, iPad, Nintendo Switch et Android.

Free-to-start, Pokémon Café ReMix a des entraîneurs possédant un café où tout le personnel et les clients sont des Pokémon. Avec le jeu, les entraîneurs travaillent aux côtés du personnel Pokémon pour résoudre des énigmes afin de préparer des boissons et des plats pour ses clients.

Les énigmes de Pokémon Café ReMix sont complétées en reliant les icônes Pokémon entre elles en les faisant tournoyer, qui sont ensuite effacées après avoir été liées ensemble.

Pokémon Café Mix est un jeu de réflexion unique où le joueur est désormais propriétaire d’un café qui sert de délicieuses friandises à Pokémon. Résolvez des énigmes en associant des icônes Pokémon pour préparer des boissons et des plats pour vos clients Pokémon pendant qu’ils passent un bon moment au café !

Selon un article de blog, Pokémon Café ReMix préserve son « style artistique unique tout en introduisant de nouveaux modes de jeu et des Pokémon supplémentaires dans le café ». Le développeur promet un gameplay rafraîchi, de nouveaux événements dans le jeu et des options d’habillage.

Les utilisateurs peuvent jouer au jeu sans dépenser d’argent, bien que des achats dans le jeu soient disponibles. Contrairement à Pokémon UNITE, les utilisateurs ne peuvent pas transférer les données de sauvegarde de jeu de la version Nintendo Switch vers la version iOS/Android ou vice versa.

Vous pouvez regarder ci-dessous la bande-annonce de lancement de Pokémon Café ReMix et trouver l’application ici sur l’App Store. Avez-vous apprécié l’autre version du jeu ? Êtes-vous prêt à l’essayer maintenant? Dites-nous dans la section commentaire.

