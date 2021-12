Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante : Comment attraper Heatran

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl (BDSP) sont deux de nos jeux Nintendo Switch préférés en ce moment. Ils regorgent de Pokémon à capturer, dont plusieurs créatures légendaires. Parmi ceux-ci se trouve Heatran, un puissant Pokémon Feu/Acier que vous pouvez capturer dans l’après-match de Brilliant Diamond et Shining Pearl. Vous ne pouvez attraper Heatran que relativement tard dans le jeu, et il faudra un peu de temps et une équipe puissante pour s’en emparer.

Attraper Heatran :

Déverrouillez la zone de combat

Heatran réside dans les profondeurs de Stark Mountain. Pour y arriver, vous devez d’abord vous rendre dans la zone de combat. Vous devez battre l’Elite Four et devenir le champion de Sinnoh avant de pouvoir entrer dans cette nouvelle zone. Vous devez également déverrouiller le Pokédex national pour vous rendre à Stark Mountain.

Une fois que vous êtes dans l’après-match, dirigez-vous vers Snowpoint City et parlez au marin près du quai. Il vous emmènera dans la zone de combat.

Se rendre à Stark Mountain

Il y a certains éléments de l’histoire que vous devrez jouer. Une fois que vous en êtes capable, dirigez-vous vers le nord jusqu’à la route 225. Ensuite, dirigez-vous vers l’est pour vous rendre à la zone de survie. Continuez à vous diriger vers l’est sur la route 227. Notez que vous devrez utiliser Rock Climb et Surf pour vous rendre à Stark Mountain. Le vélo dans Brilliant Diamond et Shining Pearl est maladroit. Notez que vous n’avez pas besoin d’une longueur d’avance pour sauter par-dessus les rampes. Cela a l’air amusant, mais vous pouvez monter sur votre vélo juste avant chaque rampe pour franchir les obstacles si cela facilite la navigation.

En voyageant vers l’est, vous rencontrerez un personnage nommé Buck qui vous emmènera à Stark Mountain.

Obtenez la pierre de magma

C’est le point crucial pour obtenir Heatran et c’est la partie la plus longue du processus. Traversez la première zone de Stark Mountain pour vous rendre dans une deuxième grotte plus grande. Vous rejoindrez ensuite Buck, qui fera quelques commentaires sarcastiques.

Buck gardera votre équipe en bonne santé entre les batailles, c’est donc un bon moment pour gagner de l’EXP, mais si vous voulez résoudre le casse-tête le plus rapidement possible, voici les principales étapes.

Entrez dans la deuxième grotte.

Tournez à droite.

Monter.

Descendez le deuxième escalier à gauche.

Montez et partez. Utilisez ensuite Rock Smash pour vous débarrasser de la roche sur votre chemin.

Montez l’escalier et affrontez deux dresseurs.

Va à gauche.

Montez et faites le tour et descendez un escalier.

Utilisez Force à plusieurs reprises sur un rocher et allez à droite.

Montez les escaliers sur votre gauche et entrez dans la grotte.

Buck fera quelques remarques ironiques et vous laissera seul. De là, vous n’aurez qu’à sortir des grottes. Vous pouvez utiliser Rock Climb sur les zones escaladables que vous avez traversées précédemment pour vous rendre rapidement à la sortie.

Retour à la zone de survie

Vous devez maintenant retourner dans la zone de survie pour parler avec Buck et son grand-père. Ils se trouvent tous les deux dans la maison à l’ouest du Centre Pokémon. Cela déclenchera le retour de Heatran à Stark Mountain.

Retournez à Stark Mountain

Nous y sommes presque. Retournez à Stark Mountain et accédez à la même pièce que précédemment. Vous pouvez répéter les étapes décrites ci-dessus car rien n’a changé à l’intérieur de Stark Mountain.

Attraper Heatran

Il est maintenant temps d’attraper Heatran. C’est le niveau 70, vous aurez donc besoin d’une équipe puissante. Essayez de le paralyser ou de le mettre en veille (ce qui a un multiplicateur de capture plus élevé que la paralysie). Réduisez sa santé avec False Swipe et commencez à lancer la Poké Ball de votre choix. Les balles rapides ont plus de chances de l’attraper au premier lancer et les balles du crépuscule fonctionneront bien puisque Heatran est dans une grotte, mais si vous êtes patient, vous pouvez utiliser n’importe quelle balle que vous souhaitez.

Retour à Sinnoh

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Capturez des Pokémon dans la région de Sinnoh

Courez en vainquant les dirigeants des gymnases, contrecarrez les plans de la Team Galactic et remplissez votre Pokédex dans ces remakes de la génération IV.

