Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante contre Épée et Bouclier : lequel devrais-je obtenir pour ces vacances ?

Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des remakes des jeux classiques Gen 4, apportant un nouveau vernis visuel et des fonctionnalités comme le Grand Underground. Les jeux semblent datés à bien des égards, cependant, avec un manque d’amélioration de la qualité de vie et de nombreuses barrières invisibles bloquant la progression des joueurs.

Pokémon Sword and Shield emmène les joueurs dans la région de Galar inspirée du Royaume-Uni, avec des tonnes de nouveaux Pokémon à acquérir et des fonctionnalités telles que les batailles Wild Area et Dynamax. Cependant, l’histoire est un peu courte et il y a un manque d’améliorations massives par rapport aux titres précédents.

Si vous essayez de savoir lequel des jeux Pokémon Nintendo Switch vous devriez acheter, que ce soit pour vous-même, votre enfant ou un ami, vous avez plusieurs options. Il y a les entrées principales sous la forme de Pokémon Sword and Shield. Dans le même temps, il existe également des remakes classiques avec Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl. Si vous essayez de choisir entre eux, voici ce que vous devez savoir.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl vs Pokémon Sword and Shield : quelle est la différence ?

Il existe quelques différences clés entre ces jeux, bien que les deux étant des RPG Pokémon, il existe également de nombreuses similitudes. Dans les deux jeux, les joueurs visent à devenir le champion de la région, ce qui signifie constituer une équipe personnalisée de Pokémon et affronter huit gymnases différents, tout en faisant face à tous les complots néfastes que vous découvrirez en cours de route. De nombreux mécanismes de jeu de base sont également similaires, car les joueurs attrapent ou échangent des Pokémon, les faisant évoluer à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience en combattant d’autres Pokémon.

Pokémon Brillant Diamant et Perle Brillante Pokémon Épée et Bouclier Caméra Isométrique Pokémon à la troisième personne Prise en charge HOME Oui, en 2022 Oui Rencontres aléatoires Oui Non Région Sinnoh Galar Restriction de niveau Non Oui Zone sauvage Non Oui

L’une des différences les plus importantes réside dans la présentation. Pokémon Sword and Shield utilise une perspective à la troisième personne, tandis que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des jeux isométriques, dans la lignée des expériences originales. Certains fans peuvent préférer l’angle de caméra isométrique, mais d’autres peuvent penser qu’il est plus daté par rapport à une aventure à la troisième personne.

Cela s’étend au mouvement, qui peut sembler plus maladroit sur Brilliant Diamond et Shining Pearl par rapport à Sword and Shield. Brilliant Diamond et Shining Pearl présentent de nombreuses falaises, grottes, voies navigables et forêts, ce qui rend la navigation extrêmement difficile. C’est quelque chose à garder à l’esprit si le jeu est conçu comme un cadeau pour un jeune joueur. En revanche, Sword and Shield sont relativement simples, avec des zones avec des lignes de vue dégagées et extrêmement faciles à déplacer, même dans la plus grande zone sauvage du monde semi-ouvert.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl vs Pokémon Sword and Shield : Pokémon disponibles

Brilliant Diamond et Shining Pearl se produisent dans la région de Sinnoh, tandis que Pokémon Sword and Shield se déroule dans la région UK-Esque de la région de Galar. Avec différentes régions viennent des Pokémon uniques, donc le type de Pokémon que vous rencontrez dépend du Pokémon Pokédex disponible à collecter. Nous avons le Sinnoh Pokédex pour Brilliant Diamond et Shining Pearl, tandis que Sword and Shield utilise le Galar Pokédex. Épée et Bouclier ont également des versions galariennes de Pokémon familiers, comme Galarian Rapidash, qui ressemble à une licorne.

Il convient de noter que Brilliant Diamond et Shining Pearl, étant la génération 4, souffrent d’un manque extrême de Pokémon de type Feu. Si vous ne prenez pas Chimchar comme démarreur, obtenir un Pokémon de type Feu dans votre équipe peut être difficile, ce qui rend le jeu assez déséquilibré par rapport à Sword and Shield.

Selon le Pokémon que vous souhaitez attraper et utiliser dans votre équipe, cela déterminera fortement le jeu que vous voudrez choisir. Le commerce de Pokémon HOME atténue quelque peu cela, mais seulement partiellement. Le commerce est disponible dès maintenant dans Sword and Shield, tandis qu’il arrivera dans Brilliant Diamond et Shining Pearl en 2022. Il existe également un pass d’extension pour Pokémon Sword and Shield, ajoutant de nouvelles aventures, de nouvelles zones à explorer et de nouveaux Pokémon à collectionner si vous êtes prêt à payer pour les deux DLC.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl vs Pokémon Sword and Shield : que devriez-vous acheter ?

En fin de compte, le jeu Pokémon que vous devriez acheter dépend fortement de votre concentration. Si vous voulez une expérience plus nostalgique, nous vous recommandons de vous procurer Brilliant Diamond ou Shining Pearl. Si vous voulez un jeu un peu plus moderne, vous devriez opter pour Sword or Shield.

Si vous achetez ce jeu comme cadeau pour un enfant, nous vous recommandons vivement Sword and Shield, surtout s’il s’agit du premier jeu Pokémon de l’enfant. Bien que cela puisse être un peu facile, il y a quelques problèmes de navigation et un manque de bizarreries de qualité de vie dans Brilliant Diamond et Shining Pearl, des problèmes que vous n’avez pas à gérer si vous prenez les jeux Pokémon phares de 2019.

