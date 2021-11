Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante : Existe-t-il une Frontière de Bataille ?

Meilleure réponse: Non. La carte du jeu montre que Battle Frontier ne figure pas dans le remake de la génération 4. Au lieu de cela, le Battle Park, présenté dans l’original Pokémon Diamant et Perle, fera une réapparition.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des remakes des titres de génération 4, Pokémon Diamond et Pearl sur Nintendo DS. Développés par ILCA, les jeux sont présentés comme des remakes fidèles des originaux, jusqu’au style chibi qui rappelle le style pixel art utilisé sur la Nintendo DS. Comme pour de nombreux remakes de Pokémon, de nouvelles fonctionnalités de qualité de vie sont ajoutées à ces versions Nintendo Switch pour les rendre plus pratiques à jouer et différentes des titres originaux.

Qu’est-ce que la frontière de bataille ?

Le Battle Frontier est une installation présente dans les régions de Johto, Hoenn et Sinnoh, où les joueurs peuvent tester leurs compétences de combat après avoir terminé la Pokémon League dans la campagne principale. Les joueurs peuvent s’engager dans l’un des nombreux défis impliquant des styles de bataille simple ou double. Après avoir vaincu les dresseurs, le joueur obtient des Battle Points ou BP.

Plus de BP est gagné à mesure que le joueur bat plus d’entraîneurs jusqu’à ce qu’il atteigne le Frontier Brain, une sorte de « boss » qui ne peut être combattu qu’en mode Single Battle. Vaincre Frontier Brains confère aux joueurs des empreintes similaires aux badges de gymnastique. Les joueurs pouvaient se connecter avec leurs amis via Wi-Fi pour s’engager dans des batailles ensemble, donnant à l’installation un aspect social. Les BP peuvent être échangés contre des objets augmentant les statistiques ou des objets d’évolution à l’entrée de l’installation.

Le Battle Frontier reviendra-t-il dans les remakes ?

Malgré les ajouts et les modifications apportées aux jeux, le Battle Frontier ne fera pas son retour cette fois-ci. Game Freak a déclaré à plusieurs reprises que ces remakes visaient à rester aussi fidèles que possible aux originaux. Le Battle Frontier n’était disponible que dans Pokémon Platine, pas dans Diamant et Perle, il ne fera donc pas de retour.

Il n’est pas tout à fait surprenant que Battle Frontier ait été omis des remakes de la génération 4. Les remakes de la génération 3, Pokémon Omega Ruby et Alpha Sapphire, n’avaient pas la Battle Frontier, bien qu’ils soient présents dans Pokémon Emerald.

Eh bien, que puis-je faire à la place ?

L’analyse des joueurs de la carte du jeu les a amenés à croire que le Battle Park, une fonctionnalité du Pokémon Diamond and Pearl original, sera de retour. Le Battle Park est similaire au Battle Frontier, sauf que le parc n’a pas de défis thématiques et moins de zones de combat. Les joueurs peuvent combattre Palmer, le père de leur rival Barry, à la fin de la série d’entraîneurs disponibles.

Nous ne savons pas en quoi le Battle Park de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl se différencie du Battle Park des jeux originaux, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont sur le radar des gens depuis un certain temps déjà et ont le potentiel de faire partie des meilleurs jeux Nintendo Switch.

