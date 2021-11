Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante : Qui est la Team Galactic ?

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ont des joueurs qui courent dans la région de Sinnoh, combattent les dirigeants du gymnase et capturent des Pokémon. Comme tous les autres jeux Pokémon de la série, il y a aussi une organisation centrale que le joueur doit démonter pour battre le jeu ; dans la génération I, c’était la Team Rocket. Au sein de Brilliant Diamond et Shining Pearl, le groupe maléfique contre lequel vous vous opposez est Team Galatic. Voici tout ce que vous devez savoir sur ces méchants.

Alors que les grognements et les commandants de la Team Galactic pensent uniquement que leur objectif est de capturer autant de Pokémon que possible, le chef de la Team Galactic, Cryus, a un plan plus sinistre en tête.

(Alerte spoil): Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour voir exactement ce que Cyrus fait. Sachez simplement que ce spoiler n’est révélé que vers la fin du jeu.

Apparition de l’équipe galactique

Tout le monde au sein de cette organisation criminelle, y compris la Team Galactic Grunts jusqu’au chef, porte des costumes gris, blancs et noirs. Les grognements ont les cheveux bleu vif, mais les chefs et les commandants ont les cheveux bleus, rouges ou gris. Chaque membre a également un logo G stylisé sur ses vestes ou ses hauts.

Membres de l’équipe Galactique

L’équipe Galactic s’envole à nouveau

Team Galactic ne prépare rien de bon, et c’est à vous de mettre un terme à leurs plans. Vous devrez capturer le meilleur Pokémon pour le travail et former l’équipe ultime pour devenir le meilleur entraîneur qui soit.

