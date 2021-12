Pokemon Diamant Brillant & Perle Brillante | Guide d’après-match

Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl pourrait avoir une fin de partie différente de celle de leurs homologues Gen 4, mais il reste encore beaucoup à faire. Certains, comme la quête Stark Mountain, seront familiers aux vétérans de Diamond & Pearl, mais de nouveaux ajouts comme la zone souterraine et le parc Ramanas valent le détour. Il y a aussi pas mal d’œufs de Pâques comme l’obtention des sons des jeux Gen 4 originaux !

Dans cette vidéo, nous décomposons 7 choses clés que vous pouvez faire dès que vous êtes couronné champion de la participation à des super concours et de la création de Poffins, jusqu'à emmener votre meilleure équipe de combat dans la tour de combat pour min/max correctement votre Pokémon au meilleur de votre capacité.