Pokémon Diamond et Pearl sont de nouveaux jeux Switch avec des bits Game Boy

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ont reçu une nouvelle bande-annonce mardi matin, montrant toutes sortes de nouveaux détails soignés. Par exemple, il y aura une montre utilitaire Pokétch améliorée, des parcs de repaire Pokémon et des Bidoofs de surf. Il semble également que tous ces HM embêtants présents dans les jeux originaux ne seront pas un problème cette fois-ci. Dieu vous protège.

Alors que la chose la plus remarquable à propos des remakes de Switch Diamond et Pearl est le nouveau style artistique chibi quelque peu controversé, The Pokémon Company a lentement révélé d’autres changements plus subtils par rapport aux jeux DS de 2007. Sur ce front, la dernière bande-annonce ne déçoit pas :

Voici les points rapides :

Pokétch au look rétroSur demande Mouvements cachésPokémon sur Amity SquareCuisine solo Poffin

Le plus grand point culminant est le nouveau Pokétch amélioré, l’équivalent du Poké-verse de la montre intelligente. Sur la version DS de Diamond et Pearl, c’était sur le deuxième écran des appareils. Ici, ce sera un menu déroulant rendu dans le vert pâle nostalgique de la Game Boy originale.

En plus de lire l’heure, d’effectuer des calculs, de compter les pas et tout ce jazz, il vous permettra également d’invoquer des Pokémon dans la nature. Ces créatures sauvages effectueront des mouvements cachés comme Couper et Forcer pour éliminer les obstacles chaque fois que vous en avez besoin. Maintenant, au lieu de transporter votre propre Bidoof pour vous transporter à travers l’eau, vous pouvez simplement en invoquer un dans la nature.

Le nouveau parc Amity Square est l’autre attraction principale. Les joueurs pourront amener jusqu’à six Pokémon d’une liste pré-approuvée dans le jardin, jouer avec eux et faire des séances photo et des enregistrements vidéo avec de nouvelles options pour changer d’angle et zoomer. Le parc est également l’endroit où les joueurs cuisineront Les Poké-snacks appelés Poffins pour augmenter leurs traits pour les Super Concours Shows. Auparavant, il s’agissait d’une affaire multijoueur à la Maison Poffin. Désormais, les joueurs pourront le faire seuls au parc. Les jeux plus récents vous ont également permis de vous rassembler avec vos monstres dans une zone partagée, mais le recueil était très différent.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sortiront sur Nintendo Switch le 19 novembre.