Pokémon Donuts : une revue – Pokéheads ou Pokébutts ?

Pour célébrer la sortie de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, The Pokémon Company a eu la brillante idée de s’associer à la société japonaise Mr. Donut et de lancer dans tout le Japon une gamme de pâte frite inspirée de certains de nos Pokémon préférés de génération IV. Nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon d’annoncer la sortie d’un jeu vidéo, car qui n’aime pas les beignets ? Sérieusement, d’autres franchises devraient s’y mettre. Les beignets Metroid Dread EMMI ? Un beignet Jack Frost pour Shin Megami Tensei V ? Oui s’il vous plaît.

On digresse. Pour découvrir en quoi consistent ces beignets Pokémon, nous nous sommes rendus chez notre M. Donut local et avons acheté les cinq variétés, dont il existe deux types. Il y a d’abord les beignets furimuki, qui se traduisent à peu près par « regarder par-dessus son épaule » en japonais. « Donuts sur l’épaule » est une bouchée, nous les appellerons donc désormais Pokébutt donuts.

Le deuxième type de beignet supprime la forme annelée traditionnelle au profit des têtes désincarnées de Pikachu et d’Évoli, et s’appelle simplement « beignets Pikachu et Évoli » en japonais, ce qui n’est pas amusant, nous les appellerons donc Pokéheads.

Nous ne pouvions penser qu’à des légendes sales pour cela, alors mieux vaut les garder pour nous (Image: Lowell Bell)

Piplup, Pikachu et Eevee ont tous reçu le traitement Pokébutt. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, M. Donut les a intelligemment conçus pour correspondre au postérieur de chaque Pokémon alors qu’ils regardent en arrière les consommateurs potentiels par anticipation (ou la méchanceté dans le cas d’Evoli).

Il y avait deux autres variétés de beignets Piplup – un Glaceon et un Pachirisu – mais ils étaient de la même saveur. Cela soulève des questions confuses quant à savoir si tous les Pokémon bleus ont le même goût, mais c’est peut-être une question qu’il vaut mieux laisser sans réponse.

Nous sommes allés avec seulement Piplup car il est devenu la mascotte de Brilliant Diamond et Shining Pearl au Japon et nous devions déjà manger cinq beignets.

Pokébutt Donut #1 – Piplup

Le beignet Piplup est un simple beignet fourré à la crème fouettée avec le glaçage sur le dessus trempé dans une poudre bleue douce d’origine suspecte. Le personnel de M. Donut a refusé de répondre si des Pokémon de couleur bleue avaient été blessés lors de la fabrication de ladite poudre, insistant sur le fait que la substance était du sucre glace teint, mais nous avons maintenu nos soupçons lors de notre première bouchée.

Immédiatement, le cercle intérieur de crème fouettée a maîtrisé les profils de saveur de la pâte, de la poudre bleue et du glaçage, faisant de ce beignet plutôt une note. Pourtant, qui n’aime pas la crème fouettée?

Verdict : 7.8/10 (mais trop de crème)

Image : Lowell Bell

Pokébutt Donut #2 – Évoli

L’arrière-train d’Évoli est une mélodie de saveurs mélangées. Un glaçage au caramel saupoudré de noix de coco recouvre le beignet, tandis qu’entre les moitiés supérieure et inférieure se trouvent un anneau intérieur et extérieur de sauce au chocolat et de crème fouettée.

Une seule bouchée du beignet Évoli nous a d’abord submergés, mais notre deuxième tentative, après une préparation mentale, a révélé la délicieuse variété à l’intérieur. La sauce au chocolat amer et le glaçage au caramel en particulier se mariaient bien. C’est comme si les nombreuses saveurs se réunissaient pour rendre hommage à la façon dont Eevee recèle une myriade d’évolutions possibles.

Image : Lowell BellVerdict : 9/10

Pokébutt Donut #3 – Pikachu

Bien qu’il soit la mascotte de l’une des plus grandes franchises médiatiques que le monde ait jamais connues, le derrière de Pikachu, rempli à la fois de crème fouettée et de crème pâtissière, déçoit à plusieurs niveaux.

Tout d’abord, le glaçage jaune avec quelques filets de chocolat est en grande partie une substance cireuse sans saveur. Tout comme le beignet Évoli, l’intérieur comporte deux anneaux de garniture, bien que les crèmes fouettées et crème pâtissière ne soient pas aussi évocatrices car elles avaient un goût assez similaire.

Dans l’ensemble, ce n’était pas terrible, et c’était certainement comestible, mais l’enfant d’affiche de Pokémon est toujours court sous forme de beignet Pokébutt.

Verdict : 6/10

Pokéhead Donuts #4 et #5 – Pikachu et Évoli

Image : Lowell Bell

Les têtes de Pikachu et d’Évoli sont fonctionnellement les mêmes, mis à part leur apparence extérieure. Les deux beignets contenaient du chocolat au lait pour les yeux, bien que Pikachu ait eu des bonbons au chocolat semblables à ceux de M&M pour ses joues roses, tandis que les oreilles d’Eevee étaient rehaussées de morceaux de chocolat noir.

Les deux beignets étaient recouverts de ce glaçage cireux presque sans saveur, une déception après le délicieux caramel de l’autre beignet Eevee. Et les deux étaient remplis de crème fouettée au point qu’on pourrait confondre ces deux beignets avec des choux à la crème. En fait, ces deux confiseries ne ressemblaient guère à des beignets. Peut-être auraient-ils dû être vendus chez M. Cream Puff à la place ?

Assez décevant, alors, étant donné que les beignets Pokéhead ont été vendus à une prime de 250 par rapport aux Pokébutts à 180 . Quoi qu’il en soit, ils étaient tous les deux adorables et, à part le glaçage et l’absence de tout remplissage dans les oreilles des deux mon, avaient un goût assez bon pour ce qu’ils étaient.

Verdict : 7/10

Des hauts, des bas, des médiums crémeux. N’hésitez pas à nous faire savoir ci-dessous comment le mot « donut » doit être orthographié, ainsi que les confiseries qui, selon vous, pourraient mieux convenir à certains Pokémon.

