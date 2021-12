Pokémon Épée et Bouclier : Comment attraper et faire évoluer Évoli

Évoli est l’un des Pokémon les plus populaires de la série, et il y a toujours un peu de mystère autour de la façon d’acquérir ses nombreuses évolutions différentes. Il existe huit Eeveelutions différentes dans Pokémon Sword and Shield qui peuvent être capturées ou évoluées différemment. Voici comment attraper Évoli, puis comment faire évoluer Évoli dans Pokémon Épée et Bouclier, qui est l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch disponibles, pour compléter votre collection.

Comment faire évoluer Évoli dans Sword and Shield

Existe-t-il une nouvelle évolution dans Sword and Shield ?

Malheureusement, il n’y a pas de nouvelles Eeveelutions dans Gen 8. Cependant, vous pouvez attraper Eevee et ses huit Eeveelutions préexistantes dans Sword and Shield.

Bien qu’il existe 18 types de Pokémon différents, seulement la moitié d’entre eux ont reçu une évolution d’affiliation liée à Évoli. Parmi ceux que nous n’avons pas vus, j’aimerais particulièrement voir un Eeveelution de type Dragon, Ghost et Flying. Peut-être en verrons-nous un dans le prochain jeu Pokémon de base.

Où trouver Évoli dans Pokémon Épée et Bouclier

Eevee peut être trouvé dans l’herbe sur la route 4 à tout moment pendant la journée ou la nuit. Vous arriverez à la Route 4 après avoir pris le train depuis Wedgehurst.

Évoli est très insaisissable, il faudra donc un certain temps pour qu’il apparaisse. Continuez à vous promener dans les hautes herbes jaunes et gardez un œil sur ces adorables oreilles révélatrices qui dépassent.

Comment attraper Évoli dans Pokémon Sword and Shield

Source : iMore Entrez dans un Combat de Pokémon avec Évoli.

l’affaiblir avec l’un de vos Pokémon jusqu’à ce que ses PV soient dans la zone « rouge ». Jeter un Poké Ball Et espérer le meilleur!

Comment faire évoluer Évoli dans Pokémon Sword and Shield

Faire évoluer Évoli dans Pokémon Épée et Bouclier est relativement facile. Il existe huit évolutions, mais chacune a une manière différente d’évoluer :

Eeveelution Comment faire évoluer Vaporeon Augmentez le niveau d’Eevee jusqu’à ce qu’il atteigne au moins le niveau 15, puis utilisez un Pierre d’eau. Jolteon Améliorez Évoli jusqu’à ce qu’il atteigne au moins le niveau 15, puis utilisez un Pierre de tonnerre. Flareon Augmentez le niveau d’Évoli jusqu’à ce qu’il atteigne au moins le niveau 15, puis utilisez un Pierre de feu. Leafeon Améliorez Évoli jusqu’à ce qu’il atteigne au moins le niveau 15, puis utilisez un Feuille de pierre. Glaceon Améliorez Évoli jusqu’à ce qu’il atteigne au moins le niveau 15, puis utilisez un Pierre de glace. Espeon Augmentez le niveau d’amitié d’Eevee en jouant avec lui et en le nourrissant. La prochaine fois qu’Évoli montera en niveau au cours de la journée, il évoluera. Umbreon Augmentez le niveau d’amitié d’Évoli en jouant avec lui et en le nourrissant. La prochaine fois qu’Évoli montera de niveau la nuit, il évoluera. Sylveon Enseignez à Évoli un mouvement de type fée, puis augmentez son niveau d’amitié en jouant avec lui et en le nourrissant. Une fois que l’amitié sera suffisamment élevée, elle évoluera.

Où trouver des pierres dans Pokémon Sword and Shield

Un endroit facile pour trouver ces pierres est sur l’étroite bande de terre de l’autre côté du lac de l’Outrage. Cependant, vous devrez être suffisamment loin dans le jeu pour pouvoir faire du vélo sur l’eau. Sur cette bande de terre, vous trouverez un grand anneau de pierres. Chacun a une pierre d’élément à côté d’elle.

Comment vérifier et augmenter rapidement l’amitié dans Pokémon Sword and Shield

Un excellent moyen d’augmenter rapidement la convivialité de votre Pokémon est de lui faire tenir le Apaiser cloche. C’est un article spécial que vous obtenez d’une femme aux cheveux blonds à l’intérieur d’une maison à Hammerlocke. La maison est immédiatement sur la droite une fois que vous entrez dans la ville. De plus, une autre personne dans la même maison peut vous indiquer le niveau d’amitié actuel de votre Pokémon.

Attraper Eeveelutions dans Pokémon Sword and Shield

Vous trouverez l’une des évolutions d’Évoli si vous vous rendez dans la section Lake of Outrage de la zone sauvage et traversez l’eau jusqu’à l’anneau de pierres entourant une tanière. Une nouvelle évolution apparaît chaque jour, et celle que vous verrez dépend de la météo.

Conditions météorologiques pour des évolutions spécifiques

évolution

La météo

Flareon

Soleil intense

Jolteon

Des orages

Vaporeon

Il pleut

Leafeon

Temps normal

Glacéon

Neige/tempête de neige

Espeon

Couvert

ombréon

Tempête de sable

Sylveon

Brouillard épais

Faites-les tous évoluer

Vous savez maintenant tout ce qu’il y a à savoir sur la façon d’attraper et de faire évoluer Évoli dans Pokémon Épée et Bouclier. Bonne chance dans votre cheminement pour devenir le meilleur entraîneur. J’espère que vous pourrez capturer tous les Pokémon auxquels vous pensez dans Sword and Shield.

