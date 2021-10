Pokémon Épée et Bouclier : Comment obtenir Pokérus et pourquoi vous voulez ce virus

Il existe de nombreux secrets cachés et des choses rares dans Pokémon Sword and Shield comme les capacités cachées ou les moyens complexes de faire évoluer certains Pokémon. Honnêtement, ces choses rares font partie de ce qui fait de ces jeux les meilleurs sur Nintendo Switch. Pokémon Épée et Bouclier Pokérus est l’un de ces rares événements. Cela semble horrible, mais c’est en fait une chose positive à attraper. Voici tout ce que vous voulez savoir sur le virus Pokérus, y compris comment contaminer votre Pokémon.

Pokémon Épée et Bouclier Pokérus :

Pokémon Épée et Bouclier Pokérus : qu’est-ce que c’est ?

Pokérus est un virus super rare que votre Pokémon peut contracter dans Sword and Shield. En fait, vos Pokémon ont 1/21 845 chances de générer le virus. Cela rend plus rare d’attraper le virus que d’attraper ou de faire éclore un Pokémon brillant ordinaire.

Cependant, contrairement aux virus humains, c’est une bonne chose que votre Pokémon attrape celui-ci. Cela fait qu’un Pokémon gagne le double des valeurs d’effort (EV) en se battant. Par exemple, un Pokémon avec Pokérus pourrait gagner deux EV d’attaque plutôt que celui qu’il obtient habituellement. C’est une chose merveilleuse pour les entraîneurs de Pokémon hardcore, car cela vous permet de former pleinement votre Pokémon en 10 minutes à peine.

Le virus est apparu pour la première fois dans la génération 2 avec Pokémon Gold et Silver, mais il était incroyablement rare, encore plus qu’aujourd’hui. À partir de la génération 4 avec l’avènement du commerce mondial, il est devenu plus facile de propager le virus via Internet. Pokémon Épée et Bouclier Pokérus est plus facile à obtenir et à diffuser que dans les générations précédentes. Vous pouvez soit obtenir un Pokémon infecté dans un échange, faire éclore un Pokémon infecté par reproduction, soit avoir la chance que le Pokémon génère lui-même l’infection. Sachez simplement que ce virus ne reste pas longtemps.

Comment donner à votre Pokémon Pokérus

Votre Pokémon a une très faible chance de générer le virus au hasard après être entré en contact avec un Pokémon sauvage infecté. Cependant, comme Pokérus est très contagieux, vos Pokémon sont plus susceptibles de contracter le virus lors d’un échange. Si vous mettez un Pokémon infecté dans votre groupe, il a le potentiel de propager le virus à n’importe quel Pokémon adjacent après une bataille.

De plus, si vous échangez un Pokémon infecté à quelqu’un, le virus peut également être transmis au Pokémon de cet entraîneur. Donc, si vous avez quelques amis qui jouent tous à Épée ou Bouclier, vous voudrez certainement échanger un Pokémon infecté si l’un de vous en obtient un. Enfin, Pokémon Épée et Bouclier Pokérus peut se transmettre aux œufs. Vous pouvez élever le Pokémon infecté à la pépinière dans l’espoir d’infecter sa progéniture.

Comment un Pokémon guérit-il de Pokérus ?

Étant donné que Pokérus n’est techniquement pas une condition de statut dans le jeu, vous ne pouvez pas guérir l’infection avec des objets ou en vous rendant dans un Centre Pokémon. La condition disparaît automatiquement après quatre jours et, comme pour la varicelle, une fois que votre Pokémon n’est plus infecté, il ne peut plus jamais attraper Pokérus.

Tout Pokémon infecté de votre groupe commence automatiquement le processus de guérison lorsqu’un nouveau jour commence sur votre Switch, ou lorsque l’horloge interne de votre Switch passe à un nouveau jour. Cela signifie que si vous éteignez votre jeu un jour et le rallumez le lendemain, votre Pokémon infecté aura commencé le processus de guérison.

Les Pokémon infectés par le virus auront l’icône Pokérus à côté de leurs statistiques lorsque vous les regarderez dans vos boîtes. Vous saurez qu’un Pokémon a été guéri du virus car le symbole Pokérus sera juste un visage qui n’a plus de « X » qui le traverse.

Comment savoir si vos Pokémon ont des Pokérus

Pendant que le jeu est lancé, appuyez sur la Bouton X pour faire apparaître le menu.

Sélectionnez le Pokémon icône.

Appuyez sur R aller dans vos cartons.

Survolez un Pokémon dans votre fête ou dans vos boîtes. S’il est infecté, un visage rose avec un x apparaîtra dans la case à droite à côté du type du Pokémon.

Si vous voulez voir un peu plus d'infos, Appuyez sur A.

Ensuite aller à Vérifier le résumé.

Si vous avez un Pokémon infecté, il dira le mot, « Pokérus » à côté des options de marquage.

Maintenant que vous savez comment rechercher le virus, vous voudrez certainement parcourir tous les Pokémon dans vos boîtes pour voir si vous avez eu la chance d’obtenir un Pokémon infecté.

Comment empêcher un Pokémon de se soigner de Pokérus ?

Heureusement, si vous mettez votre Pokémon infecté dans une boîte plutôt que de l’avoir dans votre groupe, cela met effectivement le virus en stase indéfiniment. Ainsi, vous pouvez retirer le Pokémon pour infecter les autres, puis le remettre dans la boîte avant d’éteindre le jeu pour la journée pour vous assurer qu’il reste infecté. Quelque chose à noter est que même après qu’un Pokémon a été guéri, il continue de gagner deux fois plus d’EV qu’avant chaque fois qu’il s’engage dans une bataille – il n’est tout simplement plus contagieux.

Alternatives aux Pokérus

Si vous n’avez pas réussi à trouver de Pokémon avec Pokérus, il existe d’autres moyens d’entraîner rapidement votre Pokémon à l’EV. Ce processus est devenu plus facile au fil des générations de jeux. Notre guide complet sur la formation EV explique comment vous pouvez former votre Pokémon en un tournemain.

Vous pouvez également entraîner rapidement un Pokémon avec des vitamines, telles que des protéines, des glucides et des HP Up. Les vitamines EV sont assez chères, mais vous pouvez gagner plus d’argent que vous n’en aurez jamais besoin avec un Gigantamax Meowth.

Les vitamines sont également plus abordables sur l’île d’Armor. Après avoir amélioré le Dojo sur l’île d’Armure, vous pouvez acheter toutes les vitamines en gros. Vous pouvez prendre 25 de n’importe quelle vitamine pour 125 000 Pokédollars.

Pokémon Épée et Bouclier Pokérus : Je dois tous les infecter !

Vous savez maintenant tout sur le virus Pokémon Épée et Bouclier Pokérus. Si vous avez de la chance, vous pourrez soit faire éclore un Pokémon infecté, en obtenir un dans un échange, soit faire en sorte que l’un de vos Pokémon génère le virus au hasard. Bonne chance avec votre formation EV! J’espère que vous pourrez obtenir toutes les statistiques que vous voulez de votre Pokémon.

