Pokémon Épée et Bouclier : Comment supprimer votre jeu et recommencer

Maintenant que Pokémon Sword and Shield est sorti depuis un certain temps et s’est avéré être l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch, vous avez peut-être déjà parcouru le jeu et l’avez déjà battu. Ou, peut-être que la vie a été tellement occupée que vous avez mis le jeu de côté pendant un moment et que vous avez enfin le temps de rejouer. Si vous voulez recommencer depuis le début, vous devrez supprimer vos données de jeu. Étant donné que le jeu se lance automatiquement dans votre fichier au lieu d’aller dans un menu, il n’est pas immédiatement évident de savoir comment supprimer vos données de sauvegarde, mais c’est possible. Voici comment supprimer vos données de jeu Pokémon Sword ou Pokémon Shield et recommencer.

Comment supprimer votre jeu Pokémon Sword and Shield

Depuis l’écran d’accueil de votre Nintendo Switch, sélectionnez Les paramètres du système.

Faites défiler jusqu’à Gestion de données.

Source : iMore Sur le côté droit de l’écran, faites défiler jusqu’à Supprimer les données de sauvegarde.

Une liste de vos fichiers de sauvegarde apparaîtra. Cliquer sur Épée Pokémon ou Bouclier Pokémon.

Source : iMore Cet écran apparaîtra. Cliquez sur Supprimer Enregistrer les données pour (votre nom d’utilisateur).

Votre Switch vous rappellera que les données de sauvegarde supprimées ne peuvent pas être récupérées. Cliquez sur Supprimer les données de sauvegarde.

Source : iMore

Vos données de sauvegarde seront supprimées. Lorsque le processus est terminé, sélectionnez d’accord.

Pour revenir au menu Accueil, appuyez sur la touche Bouton d’accueil sur votre droite Joy-Con.

Source : iMore Pour commencer une nouvelle partie, sélectionnez simplement Pokémon Épée ou Bouclier depuis le menu principal.

Profitez bien de votre jeu!

Source : iMore

Maintenant que vous avez supprimé avec succès vos données de sauvegarde, vous pouvez revivre l’histoire de la région de Galar. Bonne chance pour attraper votre Pokémon préféré et devenir le Champion. Peut-être que vous verrez des créatures que vous n’avez pas vues la dernière fois que vous avez joué.

Comment supprimer votre jeu Pokémon Sword and Shield

Si vous n’avez pas encore expérimenté le Pass d’extension Pokémon Épée et Bouclier, cela pourrait être l’occasion idéale de le faire. Il y a d’autres Pokémon à attraper et de nouveaux endroits à découvrir, y compris une île tropicale avec un dojo et un sommet enneigé rempli de Pokémon légendaires.

Équipement supplémentaire

J’utilise tous les accessoires suivants avec mon Switch, et ils rendent mon expérience de jeu beaucoup plus facile. Voyez si l’un d’entre eux attire votre attention.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Nouvelles versions!

Tous les jeux Nintendo Switch à venir en novembre 2021 !

Si vous êtes à la recherche de nouveaux jeux Nintendo Switch, voici ceux qui sortiront en novembre. Les faits saillants incluent Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, Shin Megami Tensei V et Les Schtroumpfs – Mission Vileaf