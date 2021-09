Pokémon Evolutions est un voyage à travers les régions de la série à l’envers

25 ans à être les meilleurs, ça se résume à ça.Gif : The Pokémon Company / Kotaku

Présentée le 9 septembre sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon, Pokémon Evolutions est une nouvelle série animée exclusive au Web qui emmène les téléspectateurs dans une région Pokémon différente à chaque épisode, de Kanto à Galar. Ou devrions-nous dire de Galar à Kanto, car la série explore les différentes régions Pokémon dans l’ordre chronologique inverse.

Autre élément de la célébration apparemment sans fin du 25e anniversaire de la série, Pokémon Evolutions est un voyage dans le temps au nom étrange, explorant les principales régions de chacune des huit générations de la série. Cela signifie que le premier épisode, “The Champion” du 9 septembre, se déroule dans la région de Galar de Sword and Shield, racontant l’histoire du héros aux cheveux violets préféré de tous, Leon, frère de Hop.

Il est si rêveur. Capture d’écran : La société Pokémon

Et à partir de là, nous revenons d’Alola à Kalos, d’Unova à Sinnoh, de Hoenn à Johto, jusqu’à ce que nous remontions jusqu’à la région de Kanto de Pokémon Rouge et Vert. Attendez-vous à ce que chaque épisode raconte des histoires familières des différentes régions sous un angle nouveau. L’émission est produite par The Pokémon Company International en collaboration avec OLM Studios, que vous connaissez peut-être grâce à leur travail sur Yo-Kai Watch, Zoids ou à peu près tous les films Pokémon.

Voici un programme pour que vous sachiez dans quelle région l’épisode est diffusé à quel moment.

Jeudi 9 septembre : « The Champion » avec la région de Galar Jeudi 23 septembre : « The Eclipse » avec la région d’Alola Jeudi 7 octobre : « The Visionary » avec la région de KalosJeudi 21 octobre : « The Plan » avec la région d’UnovaJeudi 2 décembre : « The Rival » avec la région de Sinnoh Jeudi 9 décembre : « The Wish » avec la région de Hoenn Jeudi 16 décembre : « The Show » avec la région de Johto Jeudi 23 décembre : « The Discovery ” mettant en vedette la région du Kanto

“Pokémon Evolutions est à la fois une nouvelle collection passionnante d’animation pour la marque et un merci aux millions de fans du monde entier qui nous ont rejoints dans ce voyage au cours des 25 dernières années”, a déclaré Colin Palmer, vice-président du marketing pour The Pokémon Company International via une annonce officielle. « Chaque région a été une pierre de touche pour les nouvelles générations de Dresseurs Pokémon au fur et à mesure que la marque s’est développée, et nous voulions que Pokémon Evolutions rende hommage à cet héritage tout en étant innovant et contemporain. C’est une nouvelle aventure et familière à la fois. Et, avec le dernier épisode se déroulant à Kanto, Pokémon Evolutions est un moyen significatif de terminer nos célébrations d’anniversaire là où tout a commencé pour Pokémon il y a 25 ans.

Et cela devrait marquer la fin de la célébration du 25e anniversaire de la série et le début de son 26e. Que les célébrations de l’anniversaire Pokémon ne se terminent jamais.