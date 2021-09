Pokémon Evolutions, une nouvelle série animée, sera diffusée gratuitement sur YouTube ce mois-ci

La société Pokémon a annoncé une toute nouvelle série animée appelée Pokémon Evolutions, qui sera diffusée plus tard ce mois-ci dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de la société.

La série de huit épisodes se concentrera sur toutes les régions principales de la série que les joueurs ont appris à connaître et à aimer. Le premier épisode, axé sur la région de Galar de Pokémon Sword and Shield, sera diffusé le 9 septembre, et des épisodes ultérieurs suivront dans les semaines à venir :

9 septembre 2021 : « The Champion » avec la région de Galar 23 septembre 2021 : « The Eclipse » avec la région d’Alola 7 octobre 2021 : « The Vision » avec la région de Kalos 21 octobre 2021 : « The Plan » avec la Région Unova 2 décembre 2021 : « The Rival » avec la région de Sinnoh 9 décembre 2021 : « The Wish » avec la région de Hoenn 16 décembre 2021 : « The Show » avec la région de Johto 23 décembre 2021 : « The Quest » mettant en vedette la région du Kanto

Chaque épisode mettra en vedette des personnages et des Pokémon familiers (en effet, nous voyons Léon et son Dracaufeu dans la bande-annonce ci-dessus), ainsi qu’un fil conducteur basé sur un Pikachu.

Ce sera gratuit à regarder, alors pourquoi pas ? Faites-nous savoir si vous êtes impatient de découvrir cette nouvelle série animée dans les commentaires.