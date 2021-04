Pokémon GO a interdit par erreur plusieurs lecteurs iPhone

Pokémon GO, Niantic et le jeu de réalité augmentée populaire de Nintendo pour les appareils mobiles, causent désormais des problèmes à certains joueurs. Plus précisément, les utilisateurs d’iPhone ont signalé que le jeu interdisait par erreur des joueurs sans raison.

Comme indiqué par Nintendo Life, plusieurs rapports d’utilisateurs ont récemment été partagés sur Twitter et Reddit sur l’obtention d’un avertissement pour avoir joué au jeu sur un appareil avec un logiciel modifié. Cependant, ces utilisateurs ne violaient pas les règles du jeu. Dans certains cas extrêmes, les utilisateurs ont reçu un autre avertissement et ont été définitivement bannis de Pokémon GO.

Le jeu est construit avec un outil qui peut détecter si le joueur exécute une version modifiée de l’application ou utilise le jailbreak pour empêcher les hacks et les mods. Cependant, l’avertissement apparaît même pour les utilisateurs qui n’ont jamais modifié le logiciel de l’iPhone.

Nous avons détecté une activité sur votre compte qui indique que vous utilisez un logiciel client modifié ou un logiciel tiers non autorisé en violation de nos conditions d’utilisation. […] Nous vous encourageons fortement à arrêter cette activité. Toute autre transgression entraînera la suspension du compte.

Cependant, comme indiqué par le site Web, ce n’est pas la première fois que ce bogue affecte les utilisateurs d’iPhone. En juin de l’année dernière, les joueurs de Pokémon GO ont signalé le même problème. Cette fois, bien que Niantic n’ait pas reconnu publiquement le problème, il semble que la société ait contacté certains utilisateurs concernés pour restaurer leurs comptes.

