Pokémon GO ajoute des tenues de gym inspirées de l’épée et du bouclier

Image : Niantic

Dans le cadre de ses récentes célébrations Galar, Pokémon GO a ajouté une sélection de nouvelles tenues dans le jeu basées sur des designs vus dans Pokémon Sword and Shield sur Switch.

Trois ensembles de tenues différents peuvent être trouvés au total, avec des variantes masculines et féminines disponibles pour chacun. Il y a une tenue de type Dark, une tenue de type Dragon et une réplique de l’uniforme du Challenger que les joueurs portent dans Sword and Shield. Cette dernière conception est disponible entièrement gratuitement, donc cela ne peut pas faire de mal de vous rendre dans la boutique de Pokémon GO et de la récupérer si vous êtes intéressé.

Comme mentionné ci-dessus, les arrivées font partie de l’événement final Ultra Unlock de l’application – « Partie 3: Épée et Bouclier ». L’événement présente de nouveaux Pokémon, dont plusieurs de la région de Galar de Sword and Shield, ainsi que de tout nouveaux raids à apprécier.

