Pokémon Go ajoute Furfrou, mécanicien de changement de forme pour la Fashion Week

Vous savez probablement que la semaine de la mode a lieu huit fois par an, deux fois par an à Paris, Milan, Londres et New York. Mais bientôt, les soi-disant « Big Four » seront confrontés à une sérieuse concurrence pour les feux de la rampe lorsque Pokémon Go lancera son propre événement de la semaine de la mode mardi prochain.

La semaine de la mode 2021 de Pokémon Go, une représaille d’un événement similaire de l’année dernière, se déroulera du mardi 21 septembre au mardi 28 septembre. Certains Pokémon porteront des costumes de fantaisie. Le jeu proposera des objets d’avatar en édition limitée. Et Furfrou, le Pokémon caniche fonctionnellement inutile (mais mignon) qui a fait ses débuts dans Soleil et Lune, sera disponible dans Pokémon Go. De plus, son ajout à la liste du jeu mobile annonce une nouvelle fonctionnalité : le changement de forme.

En dépensant 25 Furfrou Candy et 10 000 Stardust (mieux gagnés en terminant des défis chronométrés), vous pouvez changer l’apparence de votre Furfrou. Le développeur Niantic dit que “certains” Pokémon pourront utiliser le nouveau mécanisme de changement de forme, bien qu’il ne soit pas clair lesquels, ou quand ils seront disponibles.

Ce qui est clair, cependant, c’est que changer les formes de Pokémon dans Pokémon Go est un mécanisme attendu depuis longtemps. Au lieu de rechercher chaque forme au coup par coup, vous pouvez maintenant simplement brûler la monnaie du jeu (à condition que vous ayez suffisamment de chasse d’eau).

Tous les Furfrou (Furfrous ?) commencent par la finition Natural. Deux garnitures – Matron, une forme rose avec un chapeau, et Dandy, une forme offensivement vert citron avec un chapeau plus grand – sont disponibles dans le monde, tandis que six autres ne sont accessibles que dans des régions spécifiques :

Debutante (Amérique)Diamond (Europe, Moyen-Orient, Afrique)Star Trim (Asie-Pacifique)La Reine (France)Kabuki (Japon)Pharaoh (Egypte)

Niantic n’a pas encore révélé de détails régionaux sur la forme du cœur de Furfrou.

Tout au long de la semaine de la mode de Pokémon Go, certains Pokémon se déguiseront. Le Butterfree, au chic terminal, portera un nœud à pois, tandis que Sneasel, généralement le monstre le plus stylé du Pokédex, porte un bonnet et des lunettes de soleil rondes inspirées de Matrix. Pfft. C’est donc 2018.