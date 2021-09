Pokemon Go ajoute le mythique Zarude en octobre avec un événement de recherche spécial

Zarude, le Pokémon mythique de type sombre et herbe, arrive sur Pokemon Go dans le cadre d’un événement de recherche spécial. Annoncé dans un article de blog, Zarude fait ses débuts dans Pokemon Go dans le cadre d’un événement spécial célébrant la sortie de Pokemon the Movie : Secrets of the Jungle, sur Netflix le vendredi 8 octobre.

La ligne de recherche spéciale Zarude sera disponible du 1er au 10 octobre. Une fois obtenue, la recherche n’expirera pas et peut être complétée à tout moment. L’achèvement de la recherche permettra aux joueurs de rencontrer Zarude pour la première fois dans Pokemon Go. Zarude a été introduit pour la première fois dans Pokemon Sword and Shield.

Les Pokémon liés au film comme Hoothoot, Combee, Drilbur, Cottonee et Dwebble apparaîtront plus fréquemment dans la nature. L’explorateur Pikachu sera également disponible à la rencontre dans la nature.

Il y aura également des raids spéciaux une étoile et trois étoiles :

Raids une étoile

Explorer PikachuLarvitarRoggenrolaFoongusRufflet

Raids trois étoiles

LickitungChanseyPinsirLudicoloFlygon

Jesse et James de la Team Rocket apparaîtront également lors de l’événement, volant dans leur ballon Miaouss du 1er au 15 octobre. Des articles d’avatar gratuits seront également disponibles dans la boutique pendant l’événement et PokeStops proposera des recherches sur le terrain thématiques, menant à des rencontres avec Audino, Rufflet et plus encore.

L’événement Zarude chevauche également le Pokemon Community Day d’octobre, qui a lieu le 9 octobre et présente l’adorable effrayant Duskull.

