Pokémon Go augmente la franchise à 100 milliards de dollars de ventes de tous les temps, battant Star Wars et Mickey Mouse

La franchise Pokémon a été lancée en 1996 sur Gameboy de Nintendo et a connu une incroyable période de 25 ans jusqu’à présent. Et grâce au succès mondial et à la durabilité de Pokémon Go depuis 2016, la franchise a franchi le cap des 100 milliards de dollars de ventes de tous les temps.

De nouvelles données de SafeBettingSites indiquent que Pokémon est devenu la marque multimédia la plus précieuse au monde. Avec 100 milliards de dollars de ventes de tous les temps, cela le place devant l’univers cinématographique Marvel, Star Wars, Mickey Mouse, Winnie l’ourson et Hello Kitty.

Pokémon a eu une gamme de jeux à succès au cours des 25 dernières années, mais Pokémon Go a été le catalyseur pour devenir la franchise médiatique la plus précieuse au monde. Même s’il est sorti en 2016, Pokémon Go a enregistré plus de 100 millions de téléchargements en 2020 avec 1,2 milliard de dollars de dépenses des joueurs. Cela en a fait le troisième jeu mobile le plus rentable derrière PUBG et Honor of Kings.

D’autres nouveaux jeux comme Pokémon Home et Quest comptent également des millions de joueurs et ajoutent à la valeur de la franchise. Pendant ce temps, «l’adaptation cinématographique, Pokemon: Détective Pikachu (2019), a remporté la deuxième place au box-office parmi tous les films de jeu vidéo en mars 2021 avec un bénéfice brut de 432 millions de dollars».

Vous pouvez consulter toutes les actualités et événements du 25e anniversaire de Pokémon sur la page de destination de la franchise ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: