Pokémon Go : batailles de raid en cours

Alors que vous pouvez attraper beaucoup de Pokémon dans la nature et faire éclore de nombreux Pokémon dans des œufs dans Pokémon Go, les batailles de raid sont l’endroit où vous obtenez certains des Pokémon les meilleurs et les plus puissants du jeu. Alors que certains des boss de raid sont communs et faibles, les raids sont également l’un des rares moyens de rencontrer des Pokémon légendaires, des méga Pokémon et certaines espèces rares.

Quel Pokémon, demandez-vous? Eh bien, le line-up change assez souvent. Chaque nouvel événement apporte de nouveaux et différents boss de raid, et Niantic les modifie fréquemment juste pour le plaisir. Heureusement pour vous, nous avons la liste complète ici, et n’oubliez pas de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go afin que vous soyez entièrement équipé pour votre Pokémon Journey !

Remarque : tout Pokémon susceptible d’être brillant est signalé par un astérisque.

Méga raids dans Pokémon Go

Source : Niantic

Le 27 août 2020, Niantic a présenté Mega Evolution et avec elle Mega Raids. Les Mega Raids sont une classe en soi, offrant certaines des batailles les plus difficiles à ce jour. Les méga Pokémon bénéficient d’un énorme boost de statistiques et, dans certains cas, d’un nouveau type de frappe. À partir du 1er juin 2021, un seul Pokémon apparaîtra dans les méga-raids à la fois.

Si vous avez besoin d’aide pour les méga raids d’août, nous avons les guides suivants :

Après avoir terminé l’un de ces Mega Raids, vous serez récompensé par la possibilité d’attraper la version normale de ce Pokémon, ainsi qu’un tas de Mega Energy – la devise spécifique à l’espèce utilisée pour Mega Evolve votre propre Pokémon. La quantité de Mega Energy que vous gagnez est basée sur la rapidité avec laquelle vous pouvez terminer le Mega Raid, vous souhaitez donc inviter autant de personnes que possible à ces Raids. De plus, les méga-raids peuvent vous donner des Pokémon brillants, contrairement à la rencontre normale de ces Pokémon évolués.

Comme les autres raids, les méga raids tournent également. Actuellement, vous ne pouvez pas combattre dans les Mega Raids suivants pour le moment :

Raids cinq étoiles dans Pokémon Go

Source : Niantic

Le niveau Cinq étoiles est généralement réservé aux Pokémon légendaires et est généralement le plus recherché des raids publics. Ils sont plus difficiles à battre que les notes inférieures, mais si vous avez suffisamment de joueurs pour le faire, les récompenses à ce niveau sont les meilleures. En récompense pour avoir terminé des défis mondiaux lors du Pokémon Go Fest 2021, Shiny Dialga et Palkia sont disponibles pour la première fois dans les événements Ultra Unlock Time et Ultra Unlock Space. Le dernier événement Ultra Unlock mettra en vedette un Pokémon surprise.

Si vous avez besoin d’aide pour battre Dialga*, consultez notre guide Dialga* Raid. Si vous souhaitez vous préparer pour Palkia*, consultez notre guide Palkia* Raid.

De plus, si vous souhaitez préparer vos compteurs à l’avance, vous pouvez trouver tous nos guides de raids légendaires et mythiques ici :

Raids trois étoiles dans Pokémon Go

Les raids trois étoiles sont assez faciles à éliminer et de nombreux joueurs de haut niveau peuvent les faire avec un ou deux copains. Pourtant, ils valent une bonne partie de l’XP et d’autres récompenses. La gamme actuelle de boss de raid trois étoiles comprend :

Magneton (1+ entraîneurs) Aerodactyl* (2 entraîneurs) Porygon2 (2+ entraîneurs) Golurk (2 entraîneurs)

Raids une étoile dans Pokémon Go

À peu près n’importe quel joueur capable de Raid peut solo une étoile. Tout cela est super facile et, à moins qu’il ne s’agisse de l’un de vos tout premiers raids, vous passerez plus de temps à attendre sur le comptoir que la bataille commence que vous n’en passerez réellement dans la bataille elle-même. Cependant, si vous devez terminer beaucoup de raids rapidement, ce sont ceux que vous souhaitez viser. De plus, ils constituent le moyen le plus simple d’obtenir certains des Pokémon de première étape les plus rares.

Invitations de raid et raids à distance dans Pokémon Go

Source : Niantic

Alors que la pandémie mondiale ralentissait le jeu Pokémon Go et les raids en particulier au début de 2020, Niantic a commencé à mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour rendre les raids plus accessibles. Désormais, les dresseurs peuvent acheter des pass de raid à distance, ce qui leur permet de participer à des raids qui ne sont pas à portée d’un pass de raid normal. Ces passes de raid à distance vous permettront de participer à n’importe quel raid que vous pouvez voir à l’écran. De plus, les passes de raid à distance vous permettent de participer à tout raid auquel un ami vous invite. Les invitations aux raids ont été ajoutées peu de temps après les passes de raid à distance, permettant aux entraîneurs d’inviter jusqu’à cinq de leurs amis à se joindre à un raid depuis n’importe où dans le monde.

Raids EX dans Pokémon Go

Source : Niantic

Un raid exclusif ou EX est un type de raid spécial auquel vous ne pouvez participer que sur invitation. Des invitations sont données aux joueurs qui combattent dans des gymnases éligibles pour les EX pendant une période de trafic élevé avec un peu de chance en plus. Sinon, les invitations peuvent être partagées entre Ultra et Best Friends. Si vous avez un ami de haut niveau qui en obtient un, il peut également vous inviter au raid EX. Le dernier EX Raid Boss était Regigigas, le chef du Regi Titans Trio; Cependant, Niantic a actuellement suspendu les raids EX dans l’intérêt de la santé publique.

Plus de raids quatre et deux étoiles dans Pokémon Go

Avant la sortie de Mega Raids, Pokémon Go avait deux autres types de raids : les raids quatre étoiles et les raids deux étoiles. Les raids quatre étoiles ont été combinés avec les raids trois étoiles, tandis que les raids deux étoiles ont été combinés avec les raids une étoile. La difficulté est restée aux niveaux Trois et Une étoile, tout en augmentant les récompenses, rendant toutes ces batailles plus accessibles.

Des questions sur les raids ?

Avez-vous des questions sur les Pokémon qui participent actuellement aux raids ? Y a-t-il un Pokémon que vous espérez rejoindre ensuite ? Laissez-nous un commentaire ci-dessous et n’oubliez pas de consulter notre guide Pokédex complet, pour être sûr que vous êtes bien équipé pour votre voyage Pokémon !

Source : Niantic