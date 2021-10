Pokemon GO célèbre Día de Muertos dans le monde cette année

L’année dernière, Pokemon GO a célébré Día de Muertos, ou le jour des morts, avec un mini-événement spécial pour les entraîneurs d’Amérique latine et des Caraïbes. Cette année, des joueurs du monde entier pourront se joindre au festival, qui est originaire du Mexique et dont les racines remontent aux anciennes traditions aztèques.

L’événement débutera le 1er novembre à 10h00, heure locale des entraîneurs, et se poursuivra jusqu’au 2 novembre à 23h59. Alors que tous les joueurs du monde entier pourront participer à l’événement, les entraîneurs d’Amérique latine et des Caraïbes recevront une poignée de bonus supplémentaires.

Lecture en cours : bande-annonce du 5e anniversaire de Pokemon Go

Les bonus appliqués globalement incluent un buff aux modules de leurre et à l’encens, qui dureront chacun 90 minutes pour la durée de l’événement. Les joueurs recevront également une double poussière d’étoile pour chaque prise pendant l’événement. Les bonus supplémentaires pour les joueurs d’Amérique latine et des Caraïbes incluent un bonus Candy pour chaque transfert et une probabilité plus élevée que l’événement vedette Pokemon apparaisse à l’état sauvage ou soit attiré par les modules d’encens ou de leurre.

L’événement vedette Pokemon comprend un certain nombre de types de fantômes, mais aussi des Pokemon sur le thème des fleurs, en référence au rôle que joue la fleur de cempasúchil dans les célébrations du Día de Muertos dans le monde réel. La liste complète des Pokémon présentés peut être trouvée ici, mais elle comprend Cubone et Sunkern, d’autres comme Sunflora et Yamask apparaissant plus rarement. Alolan Marowak peut également être attiré avec de l’encens et des leurres, ainsi que rencontré en accomplissant des tâches de recherche sur le terrain.

Tous les joueurs recevront un cadeau gratuit de l’événement, qui consistera en une boîte gratuite avec 20 Poke Balls et un encens, ainsi qu’un t-shirt gratuit sur le thème de l’événement pour les avatars des joueurs.

