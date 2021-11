Pokémon Go célèbre un nouvel événement pour la sortie de Brilliant Diamond et Shining Pearl

Pour célébrer la sortie de Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl, Pokémon Go lance un événement cette semaine. À partir de cette semaine, les entraîneurs de Pokémon Go verront plus de créatures de la région de Sinnoh.

Turtwig, Chimchar et Piplup portant des chapeaux spéciaux inspirés de Sinnoh apparaîtront dans la nature, et si vous avez de la chance, vous pourrez en rencontrer un brillant. Non seulement cela, mais des objets d’avatar inspirés de ces mêmes premiers monstres partenaires seront également disponibles dans la boutique.

Du 16 au 21 novembre, l’éclosion d’un œuf prendra la moitié de la distance, tandis que la distance du super incubateur sera réduite d’un tiers. Il y a aussi un nouveau défi de collection :

Pour célébrer les débuts de ces créatures costumées, un défi de collection sera disponible et vous obligera à toutes les attraper. Relevez le défi pour gagner 1 000 XP, 3 000 Stardust et une rencontre avec Froslass !

Voici tous les objets d’avatar disponibles dans la boutique en jeu :

Costume Turtwig Costume Chimchar Costume Piplup Chapeau Sinnoh Ensemble Top Sinnoh Pantalon Sinnoh Chaussures Sinnoh Sac à dos Sinnoh Jupe Sinnoh Bottes Sinnoh

Les entraîneurs de Pokémon Go pourront également obtenir des autocollants sur le thème de l’événement en faisant tourner des PokéStops, en ouvrant des cadeaux et en les achetant dans la boutique d’applications en jeu.

Du 16 au 18 novembre, l’événement Pokémon Go débutera par un hommage à Pokémon Brilliant Diamond.

Voici les Pokémon qui apparaîtront plus fréquemment dans la nature :

Seel Murkrow Poochyena Aron Turtwig Chimchar Piplup Bidoof Kricketot Bueanry Stunky

Si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer les monstres suivants :

Scyther Larvitar Burmy (Cape végétale) Buizel

La seule créature qui ne peut pas être trouvée brillante est Stunky.

La deuxième partie de l’événement Pokémon Go, du 18 au 21 novembre, mettra en vedette un hommage à Pokémon Shining Pearl.

Voici les Pokémon qui apparaîtront plus fréquemment dans la nature :

Pinsir Misdreavus Houndour Spheal Turtwig (Chapeau de l’aube) Chimchar (Chapeau de l’aube) Piplup (Chapeau de l’aube) Bidoof Kricketot Buneary Glameow

Si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer les monstres suivants :

Slowpoke Bagon Buizel Burmy (Cape de sable)

La seule créature qui ne peut pas être trouvée brillante est Spheal.

Tout au long de l’événement, Budew, Bonsly, Happiny, Mime Jr. et Riolu apparaîtront dans des œufs de 7 km. Pour en savoir plus sur l’événement et les rencontres de raid, vous pouvez cliquer ici.

Brilliant Diamond et Shining Pearl sortiront ce vendredi uniquement sur Nintendo Switch. Envisagez-vous de les acheter ou de participer à l’événement Pokémon Go ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

